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    質疑10/10是黨國殖民開始 台灣基進要求改為「轉型正義日」

    台灣基進台南黨部今天於台南市議會前舉行記者會，要求告別雙十國慶，改為「轉型正義日」。（記者蔡文居攝）

    台灣基進台南黨部今天於台南市議會前舉行記者會，要求告別雙十國慶，改為「轉型正義日」。（記者蔡文居攝）

    2022/10/10 13:13

    〔記者蔡文居／台南報導〕台灣基進台南黨部今天於台南市議會前舉行記者會，要求台南市長黃偉哲將中國國民黨殖民台灣所塑造的「國慶日」改為台南「轉型正義日」。台灣基進台南黨部表示，10月10日並非台灣人應慶祝的日子，而是黨國殖民的開始，本土執政後應該逐步縮減相關的活動。

    安南區市議員參選人王明彥表示，過去一直以來，10月10日從來就不是台灣人民集體自發歡喜慶祝，而一直是政府花費大筆人民稅金而操辦並動員民眾「配合演出」。這正是中國國民黨從中國流亡來台，並將辛亥革命史觀強加殖民台灣人民的必然結果，然而極其遺憾的是本土執政後，10月10日的相關活動規模卻依舊如常，政府應積極行動改變這種花費納稅錢又替黨國擦脂抹粉的活動。

    南區安平區參選人陳嘉伶說，日前台南市政府響應台灣基進路名改正的行動設「德章大道」，今日台灣基進台南黨部暨五位市議員參選人強烈呼籲本土執政的黃偉哲市長，也是時候將從不屬於台灣人民的「國慶日」改為台南的「轉型正義日」了！

    東區參選人李宗霖說，「光輝十月」是中國國民黨與中國共產黨所聯合建構的反本土節日，台灣基進則選擇以「10月戰鬥行動」挑戰黨國遺留的一連串維權遺毒，因此也特別選擇於中共國慶日10月1日出海燒中共國旗，以向全世界傳達「拚死護台灣」且不容中共國旗變台灣國旗的決心。

    大北門區參選人黃建昌則向市民承諾，未來台灣基進進入市議會，一定會提案要求刪除慶祝「國慶日」活動的預算，不僅是節流看緊荷包，也是替台灣實現轉型正義立下重要的里程碑。

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