七股黑面琵鷺數量爆增至468隻 國慶連假吸引賞鳥人潮

七股黑琵保護區爆增至468隻黑面琵鷺報到度冬。（楊秀琴提供）

2022/10/10 12:20

〔記者王涵平／台南報導〕七股黑面琵鷺保護區黑面琵鷺數量今爆增至468隻，正值國慶連假吸引不少賞鳥民眾前往，相當熱鬧。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，今年第1隻黑面琵鷺9月10日飛抵七股保護區後，陸續發現10幾和30多隻抵達，今天總數突然爆增到468隻，吸引不少民眾趕往欣賞。

邱仁武說，黑面琵鷺保育季將於10月16日開幕，系列活動包括找尋市長黃偉哲野放11隻傷癒黑琵來渡冬、台灣金龜車賞黑琵打卡逍遙遊、黑琵保育季繪本第3輯「北返」、黑琵數來寶活動、王丁乙環保黑琵展翅聲動創作展、李德添木雕環保黑琵創作展、2022黑面琵鷺親子輕旅行。

農業局長李建裕表示，市長黃偉哲任內野放傷癒的11隻黑面琵鷺，其中編號T85，已經連續尋獲2年，今年是第3次尋找。

邱仁武表示，2022年全球普查於1月8日至9日期間進行，繼去年記錄到5222隻的新高後，全球數量持續創新高，今年共記錄到6162隻黑面琵鷺，除了澳門與菲律賓外，各度冬區的數量都有增加，整體相較2021年大幅增加940隻。

其中，台灣是成長幅度最明顯的地區，全台共調查3824隻，超過全球總數6成，相較去年，增加692隻、增加幅度22.1%，族群數量保持上升趨勢。

台灣的黑面琵鷺主要度冬在西南沿海，超過9成以上的族群集中分布在台南、嘉義、高雄及雲林，其中今年台南的數量有2158隻（56.4%），嘉義則有962隻（25.2%），高雄有369隻（9.7%）等。

台南市長黃偉哲任內野放傷癒的11隻黑面琵鷺，其中編號T85，已經連續尋獲2年，今年是第3次尋找。（南市生態保育學會提供）

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