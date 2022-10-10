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    國土包括中國大陸？ 黃偉哲：若馬英九在中國大聲說「中華民國」才有意義

    台南市政府今天上午在永華市政中心西拉雅廣場舉行國慶升旗典禮。（記者蔡文居攝）

    台南市政府今天上午在永華市政中心西拉雅廣場舉行國慶升旗典禮。（記者蔡文居攝）

    2022/10/10 09:43

    〔記者蔡文居／台南報導〕前總統馬英九日前對「台灣國慶日」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」的說法不以為然，強調「我們的國土包括大陸」。台南市長黃偉哲今天主持台南國慶升旗典禮受訪表示，如果馬英九能夠在中國大聲說出「中華民國」的話，他當然可以依他的主張，要不然只是在那邊講，並沒有意義。

    台南市政府今天上午在永華市政中心西拉雅廣場舉行國慶升旗典禮，包括市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃、市議員蔡淑惠、盧崑福、林美燕及市府局處首長、民眾共數百人參加。

    黃偉哲致詞表示，台南升格直轄市後，市府每年都舉辦國慶升旗，國慶不僅是代表國家的慶典，也是傳達我們心中對於我們國家的愛，對這個城市的愛，「我愛我的國家，也愛我的城市」。

    他表示，這一年來，台南防疫的成績，確診數最少，確診率最低，台南的失業率也是六都最低，經濟成長以及吸引投資在六都之中都是名列前茅，這些都是所有市民朋友的努力，也是第一線醫護同仁大家辛苦的成果。

    議長郭信良致詞說，今天是我們國家的國慶日，大家不分族群、不分政黨，所有的市民都要對這個國家認定的國旗表示尊重。

    對於馬英九日前國慶日的相關說法，黃偉哲在典禮後受訪表示，今天是國慶日雙十節，中華民國已經是台灣這塊土地2300萬人的最大共識，中華民國這個名稱沒辦法在中國那邊講起，如果馬英九前總統真的能夠在中國大聲說出「中華民國」的話，他當然可以依他的主張，要不然只是在那邊講，並沒有意義。

    他表示，我們當然熱愛我們的國家，熱愛這片的土地，我們希望我們的城市更加發展繁榮，這是我們市民朋友也是身為市長的最大願望。

    台南市政府今早舉行國慶升旗典禮，包括市長黃偉哲、議長郭信良及市府局處首長、議員、民眾共數百人參加。（記者蔡文居攝）

    台南市政府今早舉行國慶升旗典禮，包括市長黃偉哲、議長郭信良及市府局處首長、議員、民眾共數百人參加。（記者蔡文居攝）

    台南市長黃偉哲和參加國慶升旗典禮的市民一起合影。（記者蔡文居攝）

    台南市長黃偉哲和參加國慶升旗典禮的市民一起合影。（記者蔡文居攝）

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