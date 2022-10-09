台南大林新城新生里今年國慶不一樣 改用環保吊飾點燈祝賀
2022/10/09 22:02
〔記者王俊忠／台南報導〕前身是台南大林眷村的南區大林新城新生里，今年雙十國慶不舉行升旗儀式來慶祝，改用社區居民回收的寶特瓶來裁剪、設計製作各種創意吊飾，再透過螢光燈照射，舉行別開生面的點燈活動，於9日晚上7點「10分9秒」（象徵10月9日）點燈，現場齊聚數百位居民，大家開心慶祝中華民國111歲生日。
新生里長王安國表示，以往國慶或元旦，大林新城多舉行升旗活動慶祝，今年里內志工與居民反應可以辦1個不同於以往的慶祝活動，有老師發想可以利用社區居民回收的大批寶特瓶，設計、製作各種創意吊飾，吊掛在社區上空，再以螢光燈照射吊飾等作品，有如燈會般的亮麗精彩。
王安國說，也有社區居民花了1個月時間、以回收寶特瓶創作出台灣地形圖，他幫忙做雙十的裝飾品，象徵祝賀國家生日；另外也規劃從9日下午6點許起，在點燈現場舉行社區音樂會，讓今年的大林新城國慶，多了繽紛熱鬧的氛圍。
地方居民也說，很感謝里長與吊飾創作老師、志工伙伴今年用不同的方式來慶祝、讓大家回憶眷村的國慶活動特色。台南市長參選人謝龍介與市議員林美燕、王家貞、蔡淑惠及助理都出席點燈儀式、一起祝福國家生日。