台南大林新城新生里今年國慶不一樣 改用環保吊飾點燈祝賀

台南市南區新生里大林新城今年國慶改辦有環保味的回收寶特瓶吊飾點燈音樂會活動。（記者王俊忠攝）

2022/10/09 22:02

〔記者王俊忠／台南報導〕前身是台南大林眷村的南區大林新城新生里，今年雙十國慶不舉行升旗儀式來慶祝，改用社區居民回收的寶特瓶來裁剪、設計製作各種創意吊飾，再透過螢光燈照射，舉行別開生面的點燈活動，於9日晚上7點「10分9秒」（象徵10月9日）點燈，現場齊聚數百位居民，大家開心慶祝中華民國111歲生日。

新生里長王安國表示，以往國慶或元旦，大林新城多舉行升旗活動慶祝，今年里內志工與居民反應可以辦1個不同於以往的慶祝活動，有老師發想可以利用社區居民回收的大批寶特瓶，設計、製作各種創意吊飾，吊掛在社區上空，再以螢光燈照射吊飾等作品，有如燈會般的亮麗精彩。

王安國說，也有社區居民花了1個月時間、以回收寶特瓶創作出台灣地形圖，他幫忙做雙十的裝飾品，象徵祝賀國家生日；另外也規劃從9日下午6點許起，在點燈現場舉行社區音樂會，讓今年的大林新城國慶，多了繽紛熱鬧的氛圍。

地方居民也說，很感謝里長與吊飾創作老師、志工伙伴今年用不同的方式來慶祝、讓大家回憶眷村的國慶活動特色。台南市長參選人謝龍介與市議員林美燕、王家貞、蔡淑惠及助理都出席點燈儀式、一起祝福國家生日。

台南市南區新生里大林新城今年國慶改辦有環保味的回收寶特瓶吊飾點燈音樂會活動。（記者王俊忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法