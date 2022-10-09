又一城市樂園進駐 台南嘻門埕瑪果哈樂園開幕搶客

台南市北區嘻門埕商場規劃成為瑪果哈樂園即日起正式開幕。（記者王姝琇攝）

2022/10/09 20:08

〔記者王姝琇／台南報導〕期間限定JETS嘉年華台南場明（10）日最後1天營業，但移動城市樂園風潮未減，占地1200坪的北區嘻門埕商場規劃成瑪果哈樂園正式開幕，除有親子遊樂設施，全台首家高科技設備跑跑卡丁車最吸客，現正舉辦瑪果卡丁車大賽，吸引各地好手前來參加，預計取前30名進總決賽，入選者將於10月29日大展身手！

瑪果移動樂園即起至明年1月29日落腳北區西門路四段的嘻門埕商場，陪大小朋友從10月嗨玩到新春，一起跨越2023年。嘻門埕瑪果哈樂園，設置氣墊碰碰車、海盜船、旋轉木馬、摩天輪、極速飛車和熱氣球等6項經典遊樂設施，搭配2座貨櫃嘉年華遊戲，一併進駐的還有佔地400坪的「嘻門埕瑪果卡丁車樂園」。

由於嘻門埕廣場鄰近東帝士百貨舊址，遊樂園的進駐更喚起五、六年級生在百貨頂樓樂園遊玩的兒時回憶！嘻門埕商場經理陳秀芬表示，市區遊樂園概念近來相當熱門，民眾不用遠到市郊或其他縣市，在市區就能有提供大小朋友放電的空間。

陳秀芬表示，嘻門埕商場4年前整地招商營運，國際連鎖品牌星巴克咖啡也看好此地段，率先進駐開業，陸續成立假日跳蚤市場及市集，此次更有卡丁車及遊樂園設備進駐，共同打造親子同樂的好去處。

其中超吸客的「嘻門埕瑪果卡丁車樂園」擁有專業賽道設施，同時引進純電動卡丁車及最先進的圈速計時系統，讓每位車手都能感受到競速運動的刺激感；繼日前舉辦競技開幕賽後，近日又再推出瑪果卡丁車大賽，總決賽將於29日登場！

佔地400坪的「嘻門埕瑪果卡丁車樂園」，近日正在舉辦卡丁車大賽預賽，排名前30將可參加29日的總決賽。（記者王姝琇攝）

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