國慶連假台南遊客人數再創新高 安平米奇米妮最吸睛

米奇與好朋友CHILL遊台南活動，新登場巨型米奇、米妮夜間燈光繽紛亮眼，吸引遊客搶拍合影。（南市觀旅局提供）

2022/10/09 16:43

〔記者蔡文居／台南報導〕國慶連假期間，台南各處景點、美食店家人潮絡繹不絕，今天是連假第2天，台南旅遊人潮比第1天更多。根據台南市觀旅局統計，第2天整體旅客人數比第1天多了近二成，尤其以安平老街周邊多了三成最為突出，「米奇與好朋友CHILL遊台南活動」一早就有逾萬人湧入拍照打卡。

市長黃偉哲表示，台南今年的國慶連假觀光熱潮更是回升締造3年來新高盛況。今天是國慶連假第2天，延續昨天涼爽適合出遊好天氣，推薦大家呼朋引伴或攜家帶眷到台南來場藝術展覽、逛街購物、敬神誕辰或小吃美食之旅。

觀旅局統計，安平老街周邊人潮，從中秋連假開始就不斷湧入，米奇與好朋友CHILL遊台南活動及在10月6日起壓軸登場的10公尺巨型米奇、米妮本尊加持下，國慶連假首日，安平老街周邊就吸引了逾6.5萬觀光人次。

熱門景點如國華海安河樂商圈、小西門商圈、南紡商圈、孔廟文化園區及赤崁文化園區周邊今天一早遊客近5萬人。台南山上花園水道博物館為慶祝建設啟用百週年舉行盛大慶祝活動，一早也吸引近2千遊客入園。觀夕平台2022浪人祭─消失的鱔魚意麵活動，主辦單位預估今年人潮將直接破萬，更勝去年。

觀旅局長郭貞慧表示，虎頭埤風景區在國慶日當天，園區歡迎國慶寶寶免費入園遊玩，園方特地舉辦音樂演奏及小農攤位，讓大家一同歡慶國家生日。關子嶺溫泉美食節至10月16日止也推出住宿送桶仔雞優惠等活動。另外，參加「台南購物節」抽獎活動，只要消費滿100元並登錄發票就有機會獲得百萬名車、電動智慧機車、機票、iphone 14等好禮，總獎品市值超過300萬元。

國慶連假，台南安平老街擠滿了遊客。（南市觀旅局提供）

台南市中西區國華商圈在國慶連假，湧入大量人潮。（南市觀旅局提供）

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