挺18歲公民權！ 蔡筱薇揪林飛帆踅菜市接地氣宣傳

南市東區市議員蔡筱薇（右紅背心）偕民進黨副秘書長林飛帆（中深色衣者）走進崇德市場宣講力挺十八歲公民權。（蔡筱薇服務處提供）

2022/10/09 16:53

〔記者王俊忠／台南報導〕力挺18歲公民權！台南市東區市議員參選人蔡筱薇今（9）日邀請同為台南人的民進黨副秘書長林飛帆，到東區崇德市場向鄉親朋友們宣導「力挺18歲公民權」，透過走訪基層的接地氣方式宣揚理念，呼籲全民複決通過修憲門檻，表達對年輕族群的支持。

民進黨是第1個提案表態支持18歲公民權的政黨，該議題近期在不分黨派的支持下，於今年3月份在立法院三讀通過，但後續需要965萬張同意票，等於全台2300萬人中具投票資格要逾一半的人出來投票才能通過，門檻可說高而困難，蔡筱薇想透過各種方式積極宣導，希望把年輕人參與民主的訴求傳達到台灣社會每個角落。

蔡筱薇指出，近年來許多青年朋友投身社會運動，這跟過往人們說的「囝仔人，有耳無嘴」已是不同的世代，既然18歲的年輕人在法律上已經是成年人，就應該擁有完整的公民權，年輕人參與公共事務不該被年齡限制，呼籲大家年底踴躍投下同意票、力挺18歲公民權。

蔡筱薇強調，青年參政是時勢所趨，就像是台南市政府也在她的爭取下成立青年事務委員會，未來有機會成立青年局，相信接下來的青年政策也不再侷限於創業、教育，而是能把其意見真正納入公共政策的實踐。

「世代間在議題上可能持有不同觀點，但千萬別忽略年輕族群的聲音」，林飛帆指出，經歷每一個不同的世代，總是有一群台灣人站在第一線，希望改變台灣社會，18歲公民權就是現今年輕人的意義，賦予更多年輕朋友參與、投入政治，享有投票權、享有付出責任及同等權利，讓每個年輕世代決定台灣未來與方向，呼籲當天大家投票贊成。

除了宣導力挺18歲公民權，蔡筱薇與林飛帆也前進崇德市場拍影片介紹東區在地美食。面臨下屆東區市議員選情膠著狀況，林也特別拉抬蔡筱薇聲勢，呼籲東區選民「團結一心、堅定向前」支持蔡筱薇，讓年輕、專業、女性的力量留在南市議會，繼續監督市政，為市民朋友把關權益。

南市東區市議員蔡筱薇（前左二）偕民進黨副秘書長林飛帆（前左一）等人走進社區與崇德市場宣講力挺十八歲公民權。（蔡筱薇服務處提供）

南市東區市議員蔡筱薇（中紅背心）偕民進黨副秘書長林飛帆（左深色衣者）走進崇德市場宣講力挺十八歲公民權。（蔡筱薇服務處提供）

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