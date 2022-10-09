力挺18歲公民權 林飛帆陪南市議員蔡筱薇拜票、介紹在地美食

林飛帆（左1）與南市議員蔡筱薇（中）向崇德市場攤商拜票，宣導「力挺18歲公民權」。（蔡筱薇提供）

2022/10/09 14:35

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨副秘書長林飛帆今天陪同台南市議員蔡筱薇前往南市東區崇德市場拜票，並宣導「力挺18歲公民權」，透過走訪基層的接地氣方式宣揚理念，呼籲全民複決通過修憲門檻，表達對年輕族群的支持。

除了宣導力挺18歲公民權，蔡筱薇及林飛帆也前進崇德市場拍影片介紹東區在地美食。這次東區議員選舉，蔡筱薇尋求連任，本身也是台南人的林飛帆呼籲東區選民「團結一心、堅定向前」支持蔡筱薇，讓年輕、專業、女性的力量留在台南市議會，讓蔡筱薇繼續監督市政，為市民朋友把關權益。

蔡筱薇表示，民進黨是第一個提案表態支持18歲公民權的政黨，該議題近期在不分黨派的支持下，於今年3月份在立法院三讀通過，但後續需要965萬張同意票，等同全台2300萬人中具投票資格逾一半的人出來投票才能通過，門檻可說高而困難，因此蔡筱薇也透過各種方式積極宣導，希望把年輕人參與民主的訴求傳達到台灣社會的每一個角落。

林飛帆指出，世代間在議題上可能持有不同觀點，但千萬別忽略年輕族群的聲音。經歷每一個不同的世代，總是有一群台灣人站在第一線，希望改變台灣社會，18歲公民權賦予更多年輕朋友參與政治，投入政治，享有投票權、享有付出責任及同等權利，讓每個年輕世代決定台灣未來，決定台灣方向，呼籲當天大家投票贊成。

林飛帆（左）與蔡筱薇（右）拍片介紹南市崇德市場在地美食。。（蔡筱薇提供）

林飛帆（左1）陪同南市議員蔡筱薇（左2）前往東區崇德市場拜票，並宣導「力挺18歲公民權」。（蔡筱薇提供）

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