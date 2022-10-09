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    遭攔查先報繳K他命小毒 警沒被唬弄起獲58毒咖啡包

    員警從陳男（馬賽克者）藏放的手提袋內查獲58包毒咖啡包。（警方提供）

    員警從陳男（馬賽克者）藏放的手提袋內查獲58包毒咖啡包。（警方提供）

    2022/10/09 14:29

    〔記者王俊忠／台南報導〕10月9日凌晨4點許，台南1名何姓男子駕車搭載陳姓友人，行經中西區公園路與民權路口時，何男邊開車邊用手機，市警二分局員警上前攔檢、見坐副駕駛座的陳男急把手提袋藏在腳踏板；何男下車主動交出有3級毒品K他命4.87公克，企圖分散員警注意力，但員警沒被對方「唬弄」、查出該手提袋藏有58包共重199公克餘的毒咖啡包，兩男都被警方帶回查辦。

    南市警二分局中正派出所員警攔檢小客車時，發現何姓、陳姓2男神情緊張、且看到坐在副駕駛座的陳姓男子急忙將手中1包手提袋藏放在車內腳踏板處。車上兩男下車受檢時，駕車的何姓男子（24歲）竟主動交出其口袋內藏有第3級毒品K他命1包4.87公克，企圖使員警不去注意那只手提袋。

    但警方沒被何男這聲東擊西的舉動「唬弄」過去，員警持續盤問陳男（21歲）藏放的手提袋，陳男才拿出來及打開受檢，員警赫然發現手提袋內藏放大量的毒品咖啡包，經清點共計有58包、重199.57公克，警方初步篩檢毒咖啡包呈現第2、3級毒品陽性反應，何、陳兩嫌也被員警帶回依涉嫌毒品危害防制條例調查，並追查毒品來源。

    何、陳2人供稱，是晚間一起駕車到台南市區的KTV歡唱，在結束歡唱、準備開車回家時，因邊開車邊使用行動電話，被巡邏經過的二分局中正派出所員警發現攔查，因車內聞到疑似毒品異味，車內兩男神情又有異常，運用盤問技巧及仔細觀察，分別從兩人身上起獲K他命與毒咖啡包，其毒品與尿液檢驗都呈陽性反應，均涉及持有與吸食送辦，陳男被移送檢方偵辦；何男則被送行政裁罰。

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    員警從陳男藏放的手提袋內查獲58包毒咖啡包。（警方提供）

    員警從陳男藏放的手提袋內查獲58包毒咖啡包。（警方提供）

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