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    台南投資熱 「運河星鑽」將前進台北招商

    中國城暨運河星鑽開發區，位臨運河門戶優勢。（台南市地政局提供）

    中國城暨運河星鑽開發區，位臨運河門戶優勢。（台南市地政局提供）

    2022/10/08 22:55

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市中西區精華地段的運河星鑽區段徵收區，開發完成後的市有土地處分，一直是各界關注焦點，南市地政局將於10月14日舉辦台北場招商說明會，向北台灣的投資人招手。

    南市地政局表示，因應近期房價高漲與推動地方發展的政策推動下，積極推動運河星鑽地區設定地上權招商作業，已辦過台南場、台中場招商說明會，吸引將近50家中南部的建築、開發、零售業及休閒娛樂業者高度詢問。

    地政局表示，有感於房地產波動影響，自去（2021）年起滾動研討並著手完成區段徵收後土地處分法規修正，除了保留既有的標售處分外，另新增標租、設定地上權等土地處分方式，這次招商以設定地上權方式，具有指標意義，期使土地最有效利用，提供更便利的生活環境。

    地政局表示，運河星鑽開發區臨安平運河畔、河樂廣場及海安商圈，投資人可善用運河門戶的區位優勢，發展結合零售、飲食、休閒、旅宿及辦公等多元服務機能，適宜規劃府城文化特色商圈、運河國際觀光旅館、星鑽景觀辦公大樓等多樣化產品，打造商業複合使用新地標。

    這次招商標的座落於金華新路、大涼路及星鑽路口，招商範圍包括北基地及南基地，面積分別為5382.74平方公尺及1萬0209.76平方公尺，皆屬第1種觀光休閒特定專用區，建蔽率為50％、容積率為480％，皆為大面積立即可開發的建築用地，招商方式採取50年設定地上權方式。

    地政局表示，招商案預計今年11月公告上網，預估未來招商成功後，將有效打造運河星鑽地區水岸門戶、營造府城文化景觀商圈及創造超過1000人的就業機會。

    中國城暨運河星鑽開發區空拍圖。（台南市地政局提供）

    中國城暨運河星鑽開發區空拍圖。（台南市地政局提供）

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