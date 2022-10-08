南市議長成立競總7000人擠爆 黃偉哲、謝龍介都到場

南市議長郭信良今天成立安南區競選總部，現場7000人擠爆會場，盛況空前。（記者王姝琇攝）

2022/10/08 21:26

〔記者王姝琇／台南報導〕無黨籍台南市議長郭信良今（8）日成立競選總部，吸引超過7000位支持者到場力挺，藍綠政治人物皆出席。民進黨籍的立法院長游錫堃特地南下出席，並表態支持郭信良連任議長；藍、綠兩黨的台南市長參選人謝龍介、黃偉哲也陸續到場，盛況空前！

郭信良本為民進黨籍，因力爭議長遭民進黨開除黨籍，現場支持者仍多為綠營基層，謝龍介先率領4位國民黨籍議員李中岑、方一峰、王家貞與李鎮國上台，除了高喊支持議長連任，也為自己拉票，高喊「在野大聯盟」。謝龍介說，議長已是無黨籍，自己提出「在野大聯盟」理念，特別到場尋求支持。

謝龍介離開後，郭信良接著進場儀式，一路穿越支持人海，上到舞台擂動戰鼓，由父親披上競選彩帶。游錫堃授予郭信良戰旗，誇讚他連年辦台南市議會燈會，吸引30多萬人次參觀，還率隊出國與國際城市議長交流，促進台灣與國際外交，要大家不只支持他當選，更要支持他連任台南市議長。

最後由黃偉哲壓軸到場，藍綠與無黨籍議員10多人一起上台，他感謝郭信良4年來為台南市打拚，爭取不少提案，拜託大家讓郭順利當選連任。至於是否支持郭信良連任議長，黃偉哲受訪表示，對於議長人選，肯定郭信良4年來努力，尊重游錫堃的發言，但議長人選到時候必須由黨團決定。

郭信良強調，擔任3年議長以來，刪除台南市政府預算僅2000多萬，未來若當選議員，會極力爭取連任議長，至於是否回歸民進黨或持續以無黨籍組在野大聯盟，要視選舉結果，目前都還言之過早。

南市議長郭信良今日成立競選總部，立法院長游錫堃（右5）特地南下出席並表態支持連任議長。（記者王姝琇攝）

代表國民黨參選下屆南市長的謝龍介今天率領4位國民黨籍議員到場挺郭信良。（記者王姝琇攝）

市長黃偉哲壓軸到場支持議長郭信良。（記者王姝琇攝）

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