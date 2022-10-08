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    台南赤嵌萬神節10/29登場 顏振發手繪看板國慶連假提前亮相

    第三屆赤嵌萬神節將於10月29、30日在南市全美戲院前封街舉辦。（記者王姝琇攝）

    第三屆赤嵌萬神節將於10月29、30日在南市全美戲院前封街舉辦。（記者王姝琇攝）

    2022/10/08 20:48

    〔記者王姝琇／台南報導〕第三屆赤嵌萬神節即將於10月29、30日在台南市全美戲院前封街舉辦，國寶級電影看板畫師顏振發手繪的萬神意象看板今晚首度亮相，圖像由知名米秝文化創意設計師杜星頡率領崑山科大視傳系學生共同創作，為赤嵌萬神節提前暖身。

    2022赤嵌萬神節的主視覺，以台灣首廟天壇為題呼應今年活動主軸，設計元素都是從天壇獲得的靈感與圖像表徵，不同於去年大紅色張燈結綵的熱鬧，今年大膽改以黃色為基調，正是取材自天壇正殿之中的金黃帷幕，展現玉帝神聖的一面。

    杜星頡說，這次創作以天壇廟體內的圖像為主，拆解後再重組設計，正中央主視覺就是騰雲駕霧的彩龍，龍就是皇帝、玉帝的最高象徵，正上方直接以「天壇」門匾呈現，最下方的海波浪其實是取材自神案，象徵吉祥、魚躍龍門等意象。

    杜星頡說，要以具體形象呈現無形神祉氛圍難度不低，這次與崑山科大視傳系學生長時間討論後，一筆一畫設計手繪而成，耗時超過2個星期，最後再經顏振發老師將全圖拆成15塊（每塊約175×175公分）手繪成巨幅看板；活動當天除串聯商圈特色店家舉辦市集外，也特別安排遶境活動等，絕對精采可期！

    國寶級電影看板畫師顏振發手繪的萬神意象看板今晚首度亮相。（記者王姝琇攝）

    國寶級電影看板畫師顏振發手繪的萬神意象看板今晚首度亮相。（記者王姝琇攝）

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