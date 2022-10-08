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    母雞帶小雞 黃偉哲競選看板搶先看

    民進黨台南市長黃偉哲競選看板，34位黨籍提名議員參選人同框並列出來。（記者洪瑞琴攝）

    民進黨台南市長黃偉哲競選看板，34位黨籍提名議員參選人同框並列出來。（記者洪瑞琴攝）

    2022/10/08 19:42

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨台南市長黃偉哲競選總部將於10月23日成立大會，首面大型競選看板「挺台南、繼續拚」已先掛出來，而且11個選區、34位黨籍提名議員參選人全部列出來，形成「最強的母雞帶小雞」團結勝選氣勢，擁有高人氣粉絲的知名網路作家孟買春秋也在網路社群PO出圖文引發共鳴。

    黃偉哲競選總部設在仁德中山路上，該路段連結東區東門路與通往高速公路重要聯絡道，競選看板位臨車水馬龍「搶先看」，相當顯眼。23日競選總部成立大會，總統蔡英文也將出席造勢大會。

    孟買春秋今（8）日發臉文說「老調重彈：我喜歡政黨讓人感受到團結的氣氛，只有民進黨讓我感覺到，覺得安心」「看到其他兩大在野黨總是謾罵勾心鬥角，就覺得很煩躁。」

    黃偉哲上線留言「我是台南全選區黃偉哲」之外，包括呂維胤、黃肇輝、蔡筱薇、邱莉莉、朱正軒、林依婷 、王錦德、陳秋萍等各區議員提名參選人也都紛紛上來「報到」，留言疊樓壯大氣勢。

    網友留言：「人民要的很簡單，就是正向、團結與關懷（愛）。而不是一天到晚只會狗屁倒灶的謾罵、勾心鬥角與抹黑。這些我們在職場已經受夠了，不想要連生活也充斥這些鳥事」、「愛台灣是一件多麼簡單又能讓大家放下私利的事情，KMTMD永遠不懂」、「這叫大器！勝選沒有捷徑，只有團結」、「在野有團結啊，只是跟習進平團結。

    也不乏網友留言：「拜託，台南最精彩的永遠是在大選完的議長選舉」。

    民進黨台南市長黃偉哲競選總部將於10月23日正式成立，首面大型競選看板「挺台南、繼續拚」。（記者洪瑞琴攝）

    民進黨台南市長黃偉哲競選總部將於10月23日正式成立，首面大型競選看板「挺台南、繼續拚」。（記者洪瑞琴攝）

    網路作家孟買春秋臉文推播黃偉哲競選看板，引發網友共鳴。（擷自孟買春秋臉書）

    網路作家孟買春秋臉文推播黃偉哲競選看板，引發網友共鳴。（擷自孟買春秋臉書）

    網路作家「孟買春秋」臉文推播民進黨台南市長黃偉哲競選看板，各區黨籍議員提名參選人紛紛上線留言疊樓人氣強。（擷自孟買春秋臉書）

    網路作家「孟買春秋」臉文推播民進黨台南市長黃偉哲競選看板，各區黨籍議員提名參選人紛紛上線留言疊樓人氣強。（擷自孟買春秋臉書）

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