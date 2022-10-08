蘇貞昌再亮球桿講政績 台南助陣黃偉哲連任

行政院長蘇貞昌再拿出招牌撞球桿，在台南白河細述中央台南作伙拚的政績。（記者楊金城攝）

2022/10/08 19:28

〔記者楊金城／台南報導〕行政院長蘇貞昌再拿出招牌撞球桿，今天（8日）下午在台南白河細述中央台南作伙拚的政績，為競選連任的市長黃偉哲助選，爭取民眾支持，「挺台南、作伙贏」。

蘇貞昌認證說，黃偉哲是惦惦做事真認真的市長，年底選戰大家更要團結，贏的更漂亮，讓總統蔡英文施政更有力。

包括高雄市長陳其邁、行政院秘書長李孟諺也站台助選，稱讚黃偉哲是最會做事、最會爭取建設的市長。

黃偉哲說，年底選戰不但市長連任，議會也要過半，讓蘇院長處理政府要事，南市全力配合，為市民做更多最好的事。

蘇貞昌站台助選，拿出政府政績說明，妙語如珠，惹得台下支持者笑聲和掌聲連連，蘇貞昌從台南四縱四橫重大交通建設、台南產業投資、台南治水，講到長照、少子化補助、班班有冷氣、學校中央廚房、防疫成績，細數政績為市民「從小顧到老、從家裡顧到學校」。

蘇貞昌說，黃偉哲不會做秀，是惦惦做真認真的市長，地方眉角都知道，他來行政院就整天糾纏李孟諺，東要西要，手上都準備一大疊爭取建設的資料，一趟高鐵車資真划算，帶回去都是幾千倍、幾萬倍的回報。

蘇貞昌指出，他當行政院長三年多不敢懈怠，中央有決心打拚，地方需要認真的市長來做事，如果縣市長「憨慢、懶散」，中央給錢，地方也不知要爭取做出成績，像去南投很多次視察建設，縣長沒一次出現，來台南卻是市長、立委都到場，「圍事」一大堆，大家團結為地方打拚。

蘇貞昌說，蔡總統做出亮眼政績，國民黨還是常常亂講抹黑，年底選戰選民更要團結發揮力量，「挺台南、作伙贏」，贏的漂亮，讓蔡總統施政更有力，並且中央地方同心，福利建設就更用心，中央地方一條線，建設有得看。

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