數據創新與淨零治理雙軸轉型論壇 盼台南沙崙科學城領航數據及綠能產業

資策會昨、今於成大舉辦數據創新與淨零治理雙軸轉型論壇，台南市副市長戴謙（右4）今日出席閉幕儀式。（記者王姝琇攝）

2022/10/08 17:34

〔記者王姝琇／台南報導〕資策會昨、今2天在成功大學舉辦「數據創新與淨零治理雙軸轉型論壇」，盼藉此完善台南沙崙科學城整體示範規劃，及未來數位治理政策相關配套議題。台南市副市長戴謙今天出席閉幕式，強調市府將持續配合中央推動沙崙成為資安及綠能科技的創新發動機，塑造大南方科技新廊道，以成為亞洲智慧綠能典範為目標。

此次論壇以城市發展、數據治理及5G數據創新等3大主軸出發，邀國內外產官學研各領域專家學者與會，探討能源數據創新世界趨勢、數據永續產業如何落腳大南方及沙崙、大南方數據創新轉型平台如何形塑淨零產業生態、5G智慧創新城市案例等跨域探討，另針對大南方數位永續及淨零治理雙軸轉型交換意見。

戴謙表示，台南是全國首創推動《低碳城市自治條例》的城市，也是全國太陽能裝置容量第一的縣市，統計至今年7月底，台南太陽能備案容量相當於16.5座曾文水力發電廠年發電量，年減碳量約228萬噸。

在如此堅實的基礎下，沙崙匯集中央及各大產學研量能，已是全國綠能產業發展的核心基地，連鎖帶動吸引周邊產業進駐，投資金額上看百億元。未來台南將持續配合中央推動沙崙成為資安及綠能科技的創新發動機，塑造大南方科技新廊道帶動區域發展，以成為亞洲智慧綠能典範為目標。

與會的南市研考會主委戴偉峻表示，台南自2012年訂定《低碳城市自治條例》，2013年成立「台南低碳調適及永續發展委員會」，2021年簽署「台南市氣候緊急宣言」提出2030年永續發展願景，2050年逐步朝向淨零碳排目標。

產業現階段面臨能源和數位轉型的重大挑戰，如何推動相關城市治理及產業升級，需靠產官學研各界合作推動。戴偉峻說，城市數位治理的發展使得建構資料治理生態系成為重點工作，若能在兼顧資安、隱私、公平及可靠度等前提，公私協力整合跨域資料，建立資料治理及分析利用基礎，不僅可加速公共服務優化與創新，也將對城市永續能源轉型帶來影響。

成大資訊工程學系特聘教授郭耀煌提出數位永續發展6大方針，包括數位治理、數位活力、數位賦能、數位韌性、數位共融及數位疆域，以實現智慧政府、共融社會、人權典範、共榮經濟、韌性國家及全球夥伴等6大目標，讓台灣成為民主、安康、永續的數位家園。

成大資訊工程學系特聘教授郭耀煌（左1）主持座談。（記者王姝琇攝）

成大資訊工程學系特聘教授郭耀煌，講述台南沙崙綠能科學城數位永續新都，串接大南方S科技廊帶發展的關鍵。（記者王姝琇攝）

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