「台灣孔子」沈光文誕辰祈福 大小朋友「種菊」代表「中舉」

善化區公所舉辦沈光文誕辰的禮敬祈福活動，大小朋友也一起種菊，代表中舉。（記者吳俊鋒攝）

2022/10/08 13:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南善化區公所今天舉辦「台灣孔子」沈光文的誕辰410週年祈福活動，進行系列的禮敬儀式，大小朋友還在紀念碑前種菊，代表「中舉」，別具意義，除了地方的各界人士與學校師生之外，沈氏後代也專程出席，場面溫馨又熱烈。

今天的誕辰祈福由區公所主辦，在善化火車站北高架橋下的沈光文紀念碑舉行，市政府副秘書長王揚智到場，3大主軸活動包含禮敬、頒獎與種菊。

區長方澤心表示，為感念沈光文於明清時期教化台灣先民的貢獻，都會在他農曆誕辰9月24日之前的例假日舉辦禮敬活動。

從禮敬開始到敲響鰲魚鐘、擊鼓，以及站上鰲頭、許願等儀式的設計，分別代表熬出頭、一鼓作氣、獨占鰲頭，並透過敲報榜鑼，將願望響徹天際。

方澤心指出，公所今年也結合大專院校，舉辦沈光文的文創家飾設計，還有國小、幼兒園的學童繪畫等競賽，讓誕辰祈福更熱鬧。

方澤心說，種菊祈福儀式發想自「庭前種菊可以高中科舉」的俗語，從沈光文詩作中也可看出，他尤喜菊花的風骨。

今年區公所準備了非洲菊、勳章菊、萬壽菊與百日菊等4種菊花，約200株，讓各界種菊，代表中舉，祈求凡事順利。

善化區公所舉辦沈光文誕辰的禮敬祈福活動。（記者吳俊鋒攝）

善化區公所舉辦沈光文誕辰的禮敬祈福活動。（記者吳俊鋒攝）

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