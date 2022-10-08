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    選舉「重」點！黃偉哲、李宗翰舉槓鈴 承擔溪北發展重任

    立委林俊憲（左）帶來副總統賴清德賀電，預祝台南市長黃偉哲和市議員李宗翰（右）高票順利連任。（記者楊金城攝）

    立委林俊憲（左）帶來副總統賴清德賀電，預祝台南市長黃偉哲和市議員李宗翰（右）高票順利連任。（記者楊金城攝）

    2022/10/08 13:41

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市長黃偉哲和南市第一選區市議員李宗翰今天（8日）在後壁成立聯合競選總部，兩人舉起代表溪北發展重任的槓鈴，象徵承擔責任和肩負鄉親的期待。

    黃偉哲說，李宗翰一個人就舉起槓鈴很厲害，他還需要兩個人協助舉起，呼籲鄉親不但要支持李宗翰，他更要鄉親扶持逗陣拉票。

    副總統賴清德也特別委託立委林俊憲帶來賀電，預祝黃偉哲和李宗翰高票順利連任。

    李宗翰今天成立和黃偉哲的聯合競選總部，青年和百工百業代表到場力挺，現場人潮滿滿，展現基層實力。

    總統府資政黃崑虎為李宗翰披上彩帶，陸委會主委邱太三、民進黨南市黨部主委潘新傳前來站台助選，黃偉哲授戰旗，台上還站滿民進黨各區議員參選人，勝選氣勢高昂。

    在東京奧運舉重勇奪第四名的方莞靈見證下，黃偉哲和李宗翰舉起代表「溪北要建設」、「人民有保障」、「地方好趣處」、「青年創新力」等重擔的槓鈴，象徵承擔重任，不辜負鄉親支持。

    黃偉哲說，李宗翰議員連任表現和爭取的建設有目共睹，呼籲鄉親幫李宗翰和他拉票，期盼大新營民進黨4位議員參選人全部當選，達成年底選舉市長連任、議會過半、里長大勝利目標。

    李宗翰說，他長期關注育兒、就業創業、農業、交通、空汙、運通環境等議題，爭取建設、服務鄉親，不敢忘了選民的寄託，期許下屆承擔重任再為地方打拚。

    現場還設有青創青農市集展現特色產品，讓支持者選購，將捐出所得10%給公益團體。

    台南市長黃偉哲（前右）和南市第一選區市議員李宗翰（前左）舉起槓鈴，象徵承擔溪北發展責任和肩負鄉親的期待。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲（前右）和南市第一選區市議員李宗翰（前左）舉起槓鈴，象徵承擔溪北發展責任和肩負鄉親的期待。（記者楊金城攝）

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