台南好米季咖波彩繪稻田吸睛 黃偉哲：國慶連假快來玩

台南好米季今年以人氣Line貼圖「貓貓蟲咖波」結合農村意象，打造最吸睛的「咖波彩繪稻田」。（記者楊金城攝）

2022/10/08 12:09

〔記者楊金城／台南報導〕國慶連假首日，2022台南好米季今天（8日）在後壁菁寮田區熱鬧開幕，以人氣Line貼圖「貓貓蟲咖波」結合農村意象，打造最吸睛的「咖波彩繪稻田」正式亮相，吸引人潮滿滿。

台南市長黃偉哲說，咖波真厲害，吸引許多年輕人早上5點多就來排隊，稻米產業結合稻田彩繪、時尚流行用品，把台南好米、農村旅遊行銷出去，帶動產業觀光。

南市一期稻作種植面積約8401公頃，今年二期稻作逾萬公頃，後壁區更是台南「米倉」，台南市農業局選在「無米樂的故鄉」後壁菁寮與後壁區農會第11年舉辦台南好米季，行銷台南好米。

包括黃偉哲、農委會輔導處處長陳俊言、農糧署南區分署長羅正宗、立委陳亭妃、南市農業局長李建裕、後壁農會理事長蕭麗姿、總幹事林怡歆等人為好米季和健走活動開幕。

黃偉哲表示，台南好米季每年行銷活動創新，今年以人氣明星貓貓蟲咖波代言，結合農村意象，比往年吸引更多年輕朋友走進稻田、走進農村，深入了解稻米產業文化，歡迎遊客在國慶連假串連後壁彩繪稻田、菁寮老街、關子嶺旅遊。

李建裕說，稻田彩繪主角「咖波稻陣走」，戴上花布、斗笠的可愛造型，加上米食、稻草堆等圖案，以「黃、綠、紫（紅）、白」共4色彩葉水稻呈現，讓遊客了解稻米不只具營養美味的食用性，也可看見多元稻種的實用性。

彩繪稻田設有3樓高的觀景台，俯瞰咖波稻田，每10分鐘1梯次觀看，一旁另有大型稻草裝置藝術及稻草捲，展示稻草再利用價值。

林怡歆說，今天起至10日推出咖波周邊手作DIY、咖波見面會、紅龜粿DIY與稻草筆DIY等活動，咖波彩繪稻田觀景台開放到23日，後壁農會推出咖波聯名的蘭麗越光米和米食，受到遊客喜愛。

台南市長黃偉哲（前右四）、立委陳亭妃、南市農業局長李建裕（前右一）等人為好米季健走活動開幕。（記者楊金城攝）

彩繪稻田設有3樓高的觀景台，俯瞰咖波稻田。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（前左一）、南市農業局長李建裕（前中）等人參觀台南好米季彩繪稻田。（記者楊金城攝）

台南好米季周邊咖波手作絹印手提袋。（記者楊金城攝）

台南好米季也展示大型稻草裝置藝術及稻草捲。（記者楊金城攝）

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