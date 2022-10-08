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    國慶連假首日 台南大灣交流道車多、市區車流順暢

    國慶連假首日，大台南交通智慧中心因應車流調整號誌疏導交通。（南市交通局提供）

    國慶連假首日，大台南交通智慧中心因應車流調整號誌疏導交通。（南市交通局提供）

    2022/10/08 12:00

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕國慶連假台南迎接大量觀光人潮，南市交通局針對各地主要觀光景點、各交流道週邊與聯外道路加強壅塞監控，首日大灣、關廟交流道車輛較多，台南市區車流順暢，目前未出現交通壅塞情況。

    交通局指出，觀察連假首日國道1號仁德到大灣車多，大灣與仁德交流道周邊道路及市區往返交流道如復興路、小東路、中山路到東門路二段，以及關廟國3交流道台19甲線上午均出現較多車流情形，以國道3號關廟交流道車流量較大，已調整台86與台19甲路口時制，配合歸仁分局警力迅速疏導車流。

    交通局表示，市區車流於中午開始增加，啟用動態號誌系統，依壅塞情形自動調整中西區主要路口號誌秒數，維持整體路況不致壅塞。智慧交通中心亦加強交流道聯外道路車流狀況，並與警察局、高速公路局保持密切聯繫，適時依據週邊壅塞程度調整匝道儀控秒數及平面道路號誌，市區道路及觀光景點周邊路況大致順暢。

    交通局長王銘德表示，市長黃偉哲非常歡迎連假期間遊客造訪台南，並指示交通局針對觀光熱區車流增加情形，應用智慧交通科技加強路況監控，並與現場警力合作，盡快疏導壅塞車流。

    交通局表示，大台南智慧交通中心利用管理系統平台、即時交通資訊網，將即時交通資訊發送給用路人參考，避開壅塞路段，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流狀況即時調整號誌控制、及引導替代道路，維持道路車流順暢及交通秩序。

    連假期間，台南「2022浪人祭」在安平區洲安三街、世平五街、漁濱一街一帶；安平遊憩碼頭有「米奇與好朋友CHILL遊台南」，周邊運河停車場、安億停車場港濱歷史公園、安平古堡停車場、安億停車場等可多加利用。

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