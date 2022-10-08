登革熱高原期警報 台南5區卵桶監測卵粒數偏高

南市環保局今天於16個區的里與社區合辦理「積水容器回收兌換」活動，現場兌換相當踴躍。（南市環保局提供）

2022/10/08 11:01

〔記者王姝琇／台南報導〕南台灣10月仍處於登革熱高原期。南市環保局表示，目前依誘卵桶監測結果，中西區、安平區、南區、安南區及永康區卵粒數仍偏高，顯示病媒蚊仍活躍，呼籲落實巡倒清刷；台南10月將辦理「積水容器回收兌換活動」，共計50場。

環保局每年都會與區里或社區合辦百場以上大、小規模不一的積水容器回收兌換活動，今年已舉辦87場，平均每場次可回收270公斤廢積水容器，以塑膠類廢容器佔大宗。兌換物品為實用的生活物資，包括殺蟲劑、防蚊液、衛生紙、香皂等。

今（8日）再度與安南、永康、仁德、東山、六甲等16個區的里與社區合辦理「積水容器回收兌換」活動，環保署南區環境管理中心此次加碼贊助衛生紙，很多人一早就到各站排隊等候兌換，李姓民眾說，公部門透過容器兌換鼓勵民眾動手整理環境，達到減少積水容器、防範登革熱，做法很實際，兌換的物品也很實用。

環保局長謝世傑表示，台南市目前維持零本土登革熱，境外登革熱1例，但目前病媒蚊監測上仍屬於高原期，依誘卵桶監測結果，中西區、安平區、南區、安南區及永康區等5區卵粒數仍偏高，顯示病媒蚊仍活躍，呼籲民眾落實巡倒清刷。

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