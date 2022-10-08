3週湧入10萬人 「最美果菜市場」祭促銷首迎連假遊客

新化果菜市場試營運3週，累計湧入10萬人，迎接首個連續假期。（記者吳俊鋒攝）

2022/10/08 10:55

〔記者吳俊鋒／台南報導〕斥資逾5億元興建的台南新化果菜市場，由於造型特殊，又有屋頂草坪的設計，號稱「全國最美」，試營運3週迄今，累計湧入10萬人次，躍為熱門的觀光景點；配合開業以來首次迎接的連續假期，市政府農產運銷公司祭出香蕉與酪梨的促銷，帶動買氣。

雙十連假首日，一早就湧現人潮，台南農產運銷公司總經理李芳林表示，明天將邀請市長黃偉哲為促銷活動代言，並拍攝影片，「開箱」全國最美果菜市場。

李芳林說，此次促銷活動，主要在推廣屏東、高雄的香蕉，每袋逾4台斤裝，售價才100元，全力拉抬國內的優質農產品的買氣。

另外還有酪梨，一樣是每袋逾4台斤裝，售價200元，行銷高品質的國產水果，現場也有手工拓印DIY，讓遊客留下紀念。

目前新化果菜市場的綠美化工程初步告一段落，總計種下逾1.8萬株，都是松葉牡丹、馬齒牡丹等多年生的開花植栽。

植栽優化工程也包含週邊增加草皮綠帶，讓果菜市場的門面更漂亮；農產運銷公司從進出的車流量推估，上個月16日試營運以來，累計遊客約有10萬人次。

李芳林強調，目前仍持續「壓力測試」，包含停車空間的周轉率、農產運銷公司的員工調度，而盤商為迎接新場開業以來首次的連續假期，貨品也全面備足，因應湧入的採買人潮。

此次促銷活動，主要在推廣屏東、高雄的香蕉。（記者吳俊鋒攝）

新化果菜市場試營運3週，累計湧入10萬人，迎接首個連續假期。（記者吳俊鋒攝）

新化果菜市場週邊植栽工程，初步完成。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法