斥資逾1.2億優化 「台灣第一水庫」再造親子、全齡遊憩特色

市政府觀光旅遊局斥資逾1.2億元，推動虎頭埤的園區優化工程。（記者吳俊鋒攝）

2022/10/07 22:35

〔記者吳俊鋒／台南報導〕遠近馳名的台南虎頭埤，建造於清代，有「台灣第一水庫」之稱，市政府觀光旅遊局斥資逾1.2億元全力推動園區的優化，其中，親子林間環狀生態教育步道的增建與全齡式地景遊憩服務設施的改善等都已接近完工，今天還邀請學童參與牆面卵石的彩繪，協助特色營造，也讓小朋友們留下美好回憶。

虎頭埤優化的逾1.2億元經費，由中央與市府合力挹注，共推動5個項目，舊滑水道區重建的全齡式地景遊憩服務設施，以及邊坡階梯翻修的林間環狀生態教育步道等2大改善工程，都已接近收尾。

另外，還有虎頭埤鄰湖步道與新化神社遺構的整修，以及結合地方特色的蟋蟀館改建設計等，現正全力推動中。

觀旅局長郭貞慧表示，虎頭埤建造迄今已有176年歷史，不僅生態豐富，也因地形比較平緩，適合親子與全齡的外健行活動，營造園區的悠遊特色，是園區優化的重點。

郭貞慧說，虎頭埤可結合已經試營運的新化果菜市場，以及老街、日式宿舍的大目降園區等，推動南168線之旅，甚至與鄰近的山上水道、左鎮化石，串連成精彩的觀光行程，因此創造更優質的休憩環境，刻不容緩。

觀旅局今天邀請新化當地3所國小的學童，前往即將完工的全齡式地景設施現場，共享悠遊樂園的故事，並進行牆面卵石彩繪，讓孩子們參與特色營造，在啟用之前，留下美好回憶。

市政府歡旅局邀請小朋友到場，共享悠遊樂園的故事。（記者吳俊鋒攝）

市政府觀光旅遊局斥資逾1.2億元，推動虎頭埤的園區優化工程。（南市觀旅局提供）

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