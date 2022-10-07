紀念百年台南水道建造者 「都市的醫師」中譯本新書出版

台南水道百年飲水思源，文化局推動出版「都市的醫師」中譯本，新書發表。（記者吳俊鋒攝）

2022/10/07 22:02

〔記者吳俊鋒／台南報導〕列為國定古蹟的原台南水道，完工、啟用於日治時期，迄今正好經歷1世紀，建造者濱野彌四郎有「台灣水道之父」的美譽；為了紀念這位偉大工程師的貢獻，市政府文化局推動出版《都市的醫師：濱野彌四郎之足跡》的中譯本，以飲水思源，今天在百年慶前夕新書發表。

文化局長葉澤山指出，為讓濱野彌四郎在台灣的水利建設貢獻不被世人遺忘，日本「下水文化研究會」會長稻場紀久雄教授，歷時16年的發掘、整理，以嚴謹的研究精神爬梳濱野生平事蹟，如實復原其歷史面貌。

葉澤山提到，這本書讓世人了解濱野彌四郎如何幫助台灣這座曾飽受傳染病肆虐的小島，轉變為擁有現代化公共衛生設施的都市。

稻場紀久雄將濱野彌四郎對台貢獻稱為「都市的醫師」，1993年於日本出版《都市的醫師：濱野彌四郎之足跡》。

為了紀念台南水道完工百年，稻場特地授權文化局，將日本已絕版的珍貴書籍，翻譯為中文版，並新增後記，將1993年出版後30年來新發現的資料，做完整的增補。

新書發表會今天於山上花園水道博物館舉行，市長黃偉哲感謝翻譯者鄧淑晶與鄧淑瑩的大力協助，讓稻場紀久雄大作《都市的醫師：濱野彌四郎之足跡》中文版，在台南水道百週年之際順利問世。

黃偉哲說，過去國內對日治時期水利工程師的研究，以烏山頭水庫的建造者八田與一較多，濱野彌四郎及其恩師巴爾頓在台灣的貢獻也舉足輕重，更見證了台日間的歷史羈絆，希望透過這本新書，讓大家有更深入的認識。

台南水道百年飲水思源，文化局推動出版「都市的醫師」中譯本，新書發表。（記者吳俊鋒攝）

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