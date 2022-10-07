口罩戴在車牌上！ 10屁孩騎白牌衝快速路 警開13萬罰單

一群「機車同好」騎著白牌普通機車衝上86快速道路，還脫口罩遮住車牌闖紅燈，警方找到人以後一口氣開出37張罰單。（警方提供）

2022/10/07 19:26

〔記者王捷／台南報導〕這個月初台南警方接到檢舉，一群屁孩不只幻想自己騎重機，騎白牌機車上86快速道路，10輛機車一邊按喇叭一邊闖紅燈，還一起把口罩脫下來遮住車牌，以為警察抓不到他們，但這下他們慘了，警方調閱監視器，把他們通通找出來，其中有7人是未成年，警方依闖紅燈、無照駕駛、普通機車行駛快速道路、遮蔽車牌等交通違規，一口氣開出37張紅單，共要罰款13萬多。

據了解，這群「機車同好」打算去台南的十鼓文化園區夜遊，其中有一人提議「抄捷徑」，表示晚上沒警察會抓，所以10輛機車在這個月2日凌晨1點多衝上86快速道路，一下匝道就一起脫下口罩，把車牌遮住，接著沿路按喇叭、闖紅燈，有駕駛人覺得他們行徑可惡，向警方提出檢舉。

由於「機車同好」都把車牌遮住，86快速道路上的監視器也不清楚，為了找到他們，警方組了10人專案小組，分別調閱監視器畫面，才把10輛車一輛輛找出來，再透過車牌聯絡車主，後來得知10人中有7人是未成年少年，直接祭出了7張無照駕駛紅單。

接著他們又分別吞下闖紅燈、把普通機車騎上快速道路、遮掩車牌，3項違規紅單，10個人的罰單加起來共13萬多，有未成年的少年一下收到1萬多元的罰單交給爸媽，嚇到說以後不敢再白目了；警方則強調，快速道路還沒開放讓普通機車行駛，不要覺得好玩、耍帥就騎上去，不但造成用路人困擾，也將自己的安全置於險境。

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