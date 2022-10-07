雙十連假今晚起多項活動 南市交管、擁擠路段看這裡！

在安平展出的「米奇與好朋友CHILL遊台南」活動，交通局提醒前往安平區的民眾，多利用民權路或永華路以避開交通管制路段。（南市府提供）

2022/10/07 17:34

〔記者蔡文居／台南報導〕為期3天的雙十連假，台南預計會出現大量的遊客及返鄉人潮，而市區從7日晚上起舉辦多項活動，台南市交通局提醒市民避開人潮擁擠地區及交通管制路段。

交通局表示，雙十連假有多項活動於市區舉行，「2022浪人祭」舉行地點在安平區洲安三街、世平五街、漁濱一街一帶，將自10月8日起進行交通管制。安平區運河路遊憩碼頭「米奇與好朋友CHILL遊台南」持續展出中，提醒前往安平區的民眾，多利用民權路或永華路以避開交通管制路段。

另外，中西區有2場路外活動，7日在市議會舉辦「2022議起愛相隨」活動，為晚上6時到12時將管制東「南榕大道」。10月8日及9日下午4時至晚上10時，環保局在市區海安路二段（中正路至民生路）舉辦「海安淘淘」二手市集，活動期間周邊道路如永華路、中華西路、海安路、中正路及民生路等，預計將吸引人車匯集，請行經活動周邊道路的車輛減速慢行，避開擁擠路段。

交通局長王銘德表示，因應雙十節返鄉及觀光人潮及車潮出現，除了國道、快速道路的雙十疏運措施外，其中經由國道1號進出市區的永康、大灣、仁德交流道等週邊平面道路如仁德中山路、永康中正北路、永康復興路。預計於7日晚上尖峰時段開始出現大量車流。

另外，台86往國3關廟交流道與市區往返交流道如小東路、東門路，環線聯外道路往返北區、安南區如中華西路、中華北路等，7日晚間預計也會出現大量車流。

王銘德表示，南市智慧交通中心將配合車流狀況即時啟動交流道區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，即時因應各道路車流狀況調整號誌控制策略，以疏解車流。

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