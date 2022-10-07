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    謝龍介控發50元消費券賄選 黃偉哲競辦：雙北、台中也在發

    市長黃偉哲在市場發放市場券。黃競辦強調，這並非選務活動，而且不分黨派的市議員也支持並陪同市長發放。（黃競辦提供）

    市長黃偉哲在市場發放市場券。黃競辦強調，這並非選務活動，而且不分黨派的市議員也支持並陪同市長發放。（黃競辦提供）

    2022/10/07 16:45

    〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長參選人謝龍介指控，台南市長黃偉哲競選團隊以及民進黨議員參選人，今天公然在北區延平市場發放50元消費券。他接獲檢舉後，取得現場照片以及影片已提出賄選檢舉，希望檢方介入查辦。

    黃偉哲競辦回應，這是和台北、新北、台中等縣市政府一樣的疫後振興方案之一，並非選務活動，而且不分黨派的市議員，也都熱烈支持消費券，並陪同市長一起發放，以促進商圈振興。

    謝龍介指出，根據法務部2001年的函釋，候選人致贈選民超過金額30元禮品就涉及賄選，黃偉哲競選團隊今天不只公然發放價值50元的市場消費券，事前配合宣傳的里長也都是今年的候選人，相關證據明確。

    謝龍介表示，民進黨動用市政府預算發送50元市場消費券，對照他的團隊只能以小額募款方式籌措競選經費，在市場發文宣面紙，黃市長明顯公器私用，慷市民之慨為自己選情加分。

    他說，在疫情籠罩下，百業蕭條，他支持市府以公務預算救急，讓受到衝擊的鄉親度過難關，並訂出一體適用的標準與做法，針對弱勢提供協助，而不是以綁樁腳方式到市場「快閃」發放消費券。

    經發局市長處陳豪吉說，因應疫情，市府推出市場券和夜市券促進消費，從6月延續至今，地方及議員反應熱烈，每次發放都會通知當地里長和議員，均不分藍綠，不分黨派議員都說市場券反應很好，甚至要求明年續辦促銷活動。一般一場都發放200多張，今天人比較多發放約600張，會持續發放到年底。

    南市經發局今天在北區延平市場發放50元消費券。現場大排長龍。（謝龍介提供）

    南市經發局今天在北區延平市場發放50元消費券。現場大排長龍。（謝龍介提供）

    南市府印製的50元市場抵用券，謝龍介控涉及賄選。（謝龍介提供）

    南市府印製的50元市場抵用券，謝龍介控涉及賄選。（謝龍介提供）

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