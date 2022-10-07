台南殺警奪槍案首開庭 拷貝犯案影像、鑑定問題成焦點

林信吾殺警案，今天首次開程序庭，檢辯雙方對於拷貝犯案影像、鑑定問題僵持不下，之後將由合議庭來裁定。（記者王捷攝）

2022/10/07 14:56

〔記者王捷／台南報導〕台南殺警案奪槍案今天開程序庭，討論兩項重點，第一是兇手林信吾的律師與家屬律師、檢方討論是否能拷貝行車紀錄器，第二重點是討論是否該做量刑、行為能力的鑑定。家屬表達意見時，殉職警凃明誠家屬說：「自己每1分鐘都在痛苦，然而在法庭卻一直講林信吾是否有行為能力」；殉職警曹瑞傑的家屬則質問：「他想要鑑定？我也想做鑑定，我無時無刻都想殺了他。」

林信吾的3位律師表示想要拷貝警車行車紀錄器，以及最後到現場的警員陳俊安身上的密錄器來分析，檢方表示拒絕，因殺警案較特殊，畫面若不慎流出，會造成家屬二度傷害，建議法官讓律師來法院看就好。

林的律師抗議，律師是依法調閱，如果沒看到證據，林信吾沒有法律防禦權，違反「武器平等原則」，意思是說，因資訊落差，導致在訴訟中攻防武器不平等。檢方反駁，在法院看影像，也足夠讓林信吾做法律防禦。

殉職警家屬的律師同意檢方意見，提出例如性侵案，相關的影像證據不能拷貝，且家屬目前也提出告訴，要調查是誰在偵查中把相關影像流出給媒體，法官同意檢方與家屬律師的說法，因為現在常傳資安問題，影片也可能流出，且警員陳俊安的秘錄影像是等待救護的過程，沒有太大的證據力。

最後林的律師表示，那可以改調閱凃明誠巡邏車的行車紀錄器、無線電紀錄、解剖資料、警方整理的犯案時敘表，共四項證據。至於是否能拷貝這些資料，要另外由3位法官組成的合議庭決定。

第二項重點，林的律師要求到高雄凱旋醫院做「控制能力」的鑑定，因為林在犯案時喝了12罐啤酒，是在酒醉時無法辨識自己的行為，另一個鑑定則是因林被起訴死刑，提出廢死聯盟研究的《重大矚目刑事案件量刑前社會調查手冊》，要求讓林信吾去嘉南療養院做「量刑前社會調查」，同時調閱林服役時的輔導紀錄、求學、工作時期的紀錄。

檢方則對第二項重點表示拒絕，首先是飲酒的控制能力問題，林信吾在犯案當天早上7點多去超商買酒，案發時是11點多，在調查實務上飲酒後的30分鐘到2小時內酒精濃度會到達高峰，而林信吾從買酒到犯案中間隔了4個小時，就算鑑定時再讓林喝一次酒，也不能重現犯案時的狀況，沒必要鑑定，而且林信吾如果去高雄還有戒護人犯的問題。

最後法官表示，是否有鑑定必要也要由合議庭來決定，希望檢、辯雙方盡快達成共識，盡快完成程序，不要讓家屬在等待中煎熬。

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