黃偉哲挺蕉農訂582箱蕉 台南64所國中師生營養午餐加「果」

台南市長黃偉哲、農業局長李建裕、教育局長鄭新輝和議員陳怡珍今天中午到金城國中分送香蕉給同學。（記者王姝琇攝）

2022/10/07 13:40

〔記者王姝琇／台南報導〕近來天氣炎熱加速香蕉成熟，連帶產量也大增。為挺台灣蕉農，台南市長黃偉哲特地向產區訂購582箱香蕉，為台南64所國中學生及教職員營養午餐加「果」，今天（7日）中午親自到金城國中分發香蕉給學生，議員陳怡珍也到場幫忙推銷台灣香蕉。

黃偉哲表示，香蕉不是台南的主力農作物，但卻是很多民眾喜愛的水果，台灣香蕉品質好，價廉物美又好吃，農糧署更將香蕉賣到日本茨城縣笠間市當學生的營養午餐，笠間市學生都能吃到台灣香蕉，台南市的學生更應該要吃得到。

黃偉哲說，台南為台灣重要農業產區，十分明白農民的辛苦及產銷的難處，因此以實際行動支持台灣優質農產品；香蕉富含多元營養素，果肉香甜綿密，是老少咸宜的水果，市面上也很容易購得，所以不管台南蕉、屏東蕉、高雄蕉，只要是台灣的香蕉都同樣營養美味，請各位市民千萬不要錯過，趕快買回家。

藉著今日的活動，黃偉哲說，不只是為國中營養午餐加菜，宣傳香蕉的優點，同時他也向台南在地合作社訂購100箱香蕉，為南市府同仁加菜，希望藉此鼓勵大家一起享用、支持台灣水果。

農業局長李建裕表示，今年台南的香蕉減少種植、產量降低，影響較小，但仍期望透過產銷互助，降低全國其它地區蕉農受到的影響，也呼籲大家一起為台灣農產品盡份心力。

台南市長黃偉哲挺蕉農，向產區訂購香蕉為台南國中學生及教職員營養午餐加「果」。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法