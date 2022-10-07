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    張錫銘18度求假釋遭駁 南市教誨師偕更生人現身談困境

    曾輔導更生人的台南市無黨籍市議員參選人李伯利，今天召開記者會探討更生人面臨的困境。（記者王姝琇攝）

    曾輔導更生人的台南市無黨籍市議員參選人李伯利，今天召開記者會探討更生人面臨的困境。（記者王姝琇攝）

    2022/10/07 12:36

    〔記者王姝琇／台南報導〕涉及多起擄人勒贖重大刑案的槍擊要犯張錫銘，判處無期徒刑定讞，迄今18次申請假釋都遭駁回，引起曾任教誨師的無黨籍南市議員參選人李伯利的關注，今天（7日）邀更生人阿詠（化名）以錄影方式現身說法。李伯利認為，更生人要回歸社會面臨許多困境，其中涉及到更生人、監所單位和社會大眾三方面的信任與支持。

    阿詠分享自身曾在台南犯下十幾件持械強盜搶劫的前科紀錄，犯案後對於家人和自己感到相當懊悔，強調更生人出獄後要融入社會相當不容易。他說，因為監所和外界社會具有極大的差異，加上更生人的工作能力和言行舉止會被放大檢視，必須反覆承受他人和自我的質疑；在職場上跟老闆同事的相處也難以穩固和諧。

    李伯利指出，更生人在服刑時會有教誨師長期穩定的陪同受刑人，提供指引和諮詢，但出獄後便缺乏類似的支持角色，要獨自在社會環境中摸索，容易失去信心而走回頭路。事實上許多更生人的家庭狀況並不理想，缺乏經濟和親情的支持，又擺脫不了原本的生活型態和偏差價值觀，要重新回歸社會正軌的難度相當高。

    李伯利也引述相關人士對監所內部環境的評論，對於特定重刑犯申請假釋，因為風險評估和社會輿論影響，承辦人員常基於壓力難以做出公平客觀的決議。

    李伯利也藉此提出，從政的目標之一是要集合資源為更生人建立一個中繼站，他強調，更生人穩健回歸社會，不只是更生人本身的福祉，且如此一來才能避免犯罪重複發生，降低社會成本、風險，與每位市民休戚相關。

    更生人阿詠（化名）以錄製影片方式，現身分享更生人所遇到的種種困境。（記者王姝琇翻攝）

    更生人阿詠（化名）以錄製影片方式，現身分享更生人所遇到的種種困境。（記者王姝琇翻攝）

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