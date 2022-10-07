台南佳里地震複合式防災演練 企業義消首度跨區參演

台南消防局第三大隊今天在佳里區多摩市社區大樓舉辦「大樓防震避難疏散及搶救防災演練」，提升因應強震帶來災害的搶救應變能力。（第三大隊提供）

2022/10/07 12:15

〔記者楊金城／台南報導〕台南市消防局第三救災救護大隊與佳里區公所、佳里奇美醫院今天（7日）在佳里區多摩市社區大樓舉辦「大樓防震避難疏散及搶救防災演練」，提升因應強震帶來災害的搶救應變能力，其中西港區南寳樹脂的企業義消首度跨區參演，整合救災。

多摩市社區有500多戶，居民逾千人，社區內有大樓與透天厝，今天地震演練模擬台南木屐寮六甲斷層錯動，引發地震及火災等複合型災害發生。

大樓管委會在地震後啟動防災自衛消防編組，由通報班、滅火班、避難引導班各司其職，指揮住戶到戶外進行避難疏散，並由佳里區長朱雅宏下達公所進行避難收容演練。

第三大隊的消防員、義消與南寶企業義消則進行大樓火災及地震災民受困搶救演練，並與佳里奇美醫院合作，模擬地震後有眾多民眾受傷，消防隊啟動大量傷病患機制演練，進行現場快速檢傷分類及後送佳奇醫院。

第三大隊大隊長陳博文說，強震可能造成嚴重傷亡，平時進行地震演練提升應變能力相當重要，而在地社區、組織或企業，如能夠在第一時間投入協助救災，有助增加救援成功機率，也能分擔警消醫療人員在災害下救援的壓力，企業義消除提升防災量能外，證明一加一大於二的效益。

義消參與地震滅火演練。（第三大隊提供）

模擬進入大樓搶救受困民眾。（第三大隊提供）

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