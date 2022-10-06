超酷炫！南市射擊觀光遊程 結合靶場帶動區域觀光
2022/10/06 20:50
〔記者楊金城／台南報導〕台南市生態旅遊、自行車綠色旅遊受市場歡迎，現在又有特別的射擊運動為主題的觀光遊程，推廣成效不錯，有市場潛力。
台南市觀光旅遊局爭取中央補助推廣特色運動觀光遊程計畫，推出柳營運動靶場結合周邊旅遊的射擊運動觀光遊程，不僅推廣射擊運動，並藉此帶動區域觀光。
南市觀旅局今天（6日）在柳營運動靶場發表台南市射擊賽事運動觀光推廣計畫的成果，局長郭貞慧說，統計6至9月就吸引逾1千人次到柳營靶場及周邊溪北區景點旅遊，結合旅行社並開發出以靶場為中心的5條旅遊路線。
柳營運動靶場位在柳營旭山里山豬陷，是末代區運的比賽場地，目前由台南市射擊協會經營，設有定向、飛靶和手槍靶場，為迎合親民化和休閒運動，另設水彈、漆彈場和烤肉區。
南市射擊協會總幹事高加欣說，靶場推廣射擊運動，也在培訓射擊選手，靶場採課程教學，聘請專業教練一對一指導，一般民眾要填寫資料先加入會員再成為學員學習射擊課程。最近也會再與教育部合辦全民國防活動，邀請高中生學習射擊課程。
郭貞慧說，台南文化古蹟、美食、生態旅遊豐富，射擊運動遊程可成為台南觀光新亮點，未來將強化射擊運動與觀光產業鏈結，讓民眾來台南體驗全台最酷炫遊程。
包括西拉雅國家風景區管理處處長徐振能、台南市體育局副局長林義順、柳營區長陳玉惠、台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻、台南市溫泉協會理事長林憲堂等人都到場支持射擊觀光遊程。
高加欣說，射擊運動不分男女老少，希望藉由射擊運動觀光遊程讓更多人認識射擊運動。