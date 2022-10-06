超酷炫！南市射擊觀光遊程 結合靶場帶動區域觀光

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能（右起）、台南市觀旅局局長郭貞慧、柳營區長陳玉惠體驗手槍射擊教學。（記者楊金城攝）

2022/10/06 20:50

〔記者楊金城／台南報導〕台南市生態旅遊、自行車綠色旅遊受市場歡迎，現在又有特別的射擊運動為主題的觀光遊程，推廣成效不錯，有市場潛力。

台南市觀光旅遊局爭取中央補助推廣特色運動觀光遊程計畫，推出柳營運動靶場結合周邊旅遊的射擊運動觀光遊程，不僅推廣射擊運動，並藉此帶動區域觀光。

南市觀旅局今天（6日）在柳營運動靶場發表台南市射擊賽事運動觀光推廣計畫的成果，局長郭貞慧說，統計6至9月就吸引逾1千人次到柳營靶場及周邊溪北區景點旅遊，結合旅行社並開發出以靶場為中心的5條旅遊路線。

柳營運動靶場位在柳營旭山里山豬陷，是末代區運的比賽場地，目前由台南市射擊協會經營，設有定向、飛靶和手槍靶場，為迎合親民化和休閒運動，另設水彈、漆彈場和烤肉區。

南市射擊協會總幹事高加欣說，靶場推廣射擊運動，也在培訓射擊選手，靶場採課程教學，聘請專業教練一對一指導，一般民眾要填寫資料先加入會員再成為學員學習射擊課程。最近也會再與教育部合辦全民國防活動，邀請高中生學習射擊課程。

郭貞慧說，台南文化古蹟、美食、生態旅遊豐富，射擊運動遊程可成為台南觀光新亮點，未來將強化射擊運動與觀光產業鏈結，讓民眾來台南體驗全台最酷炫遊程。

包括西拉雅國家風景區管理處處長徐振能、台南市體育局副局長林義順、柳營區長陳玉惠、台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻、台南市溫泉協會理事長林憲堂等人都到場支持射擊觀光遊程。

高加欣說，射擊運動不分男女老少，希望藉由射擊運動觀光遊程讓更多人認識射擊運動。

台南市觀光旅遊局展示推廣柳營運動靶場結合周邊旅遊的射擊運動觀光遊程的成果。（記者楊金城攝）

柳營靶場的手強射擊。（記者楊金城攝）

飛靶射擊。（記者楊金城攝）

柳營運動靶場有定向、飛靶和手槍靶場等設施。（記者楊金城攝）

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