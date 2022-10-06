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    南市刑大反詐宣導短片 出國打工變豬仔下場留白示警

    影片主角「豬仔」被送去轉賣，下場如何由觀眾自己猜。（南市刑大提供）

    影片主角「豬仔」被送去轉賣，下場如何由觀眾自己猜。（南市刑大提供）

    2022/10/06 19:15

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市刑警大隊發揮創意，今天（6日）發表使用手機拍攝「海外求職淘金夢碎」的反詐宣導短片，藉由詼諧KUSO的表演抓住觀眾目光，以擴大宣傳強化犯罪預防效果，不要掉入海外「豬仔」的陷阱。

    影片以出國打工淘金的角色出發，把常見的「解除ATM分期付款」、「猜猜我是誰」、「交友投資詐騙」的詐騙類型都演了一次，片尾跟風最近火紅影片「可不可以放進去一下下就好」的橋段，提醒國人不要輕易相信出國高薪打工之誘惑，而影片結局對「豬仔」是否活著回來？沒給答案，留給觀眾想像及討論空間。

    反詐影片由刑大偵查佐王志傑、潘靜鴛及警員陳薏云寫劇本，利用3天勤餘自行拍攝剪緝完成，主角「豬仔」由偵二隊代理隊長謝宗融潦落去扮演，壞人及被害人也由科偵隊及預防組刑警扮演，未花公帑以零經費完成創作，道具用借的、假髮還是用副導演潘靜鴛的真髮一根根編製而成影片結局，豬仔要被賣時向人蛇集團的人說：「他想進去一下下就好」，意即他還想活著走出來。結局並沒給答案，️在於提高警示民眾別受誘騙前往柬埔寨。

    南市刑大大隊長林宏昇表示，打詐是當前治安重點，刑大反詐短片提供常見詐騙手法加強民眾印象，協助民眾遠離詐騙陷阱，在偵辦詐騙集團方面，則透過大數據分析，跨部會與相關單位緊密合作，全力營救遭詐騙國人，同步辦理打詐專案行動，澈底瓦解境內外詐欺人蛇犯罪集團。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    影片主角「豬仔」由偵二隊代理隊長謝宗融潦落去扮演，被送去轉賣。（南市刑大提供）

    影片主角「豬仔」由偵二隊代理隊長謝宗融潦落去扮演，被送去轉賣。（南市刑大提供）

    台南市刑警大隊使用手機拍攝「海外求職淘金夢碎」的反詐宣導短片，藉由詼諧KUSO的表演抓住觀眾目光，以擴大宣傳強化犯罪預防效果，內容有豬仔詐騙成績不好被狠大的情節。（南市刑大提供）

    台南市刑警大隊使用手機拍攝「海外求職淘金夢碎」的反詐宣導短片，藉由詼諧KUSO的表演抓住觀眾目光，以擴大宣傳強化犯罪預防效果，內容有豬仔詐騙成績不好被狠大的情節。（南市刑大提供）

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