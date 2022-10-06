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    任期僅一個多月！ 南市副議長10/28前補選 下週各黨團協商

    南市議長郭信良表示，依新法規定，副議長出缺必須辦理補選，因此一定要辦補選，下週就會邀集各黨團展開協商擇定日期。（記者蔡文居攝）

    南市議長郭信良表示，依新法規定，副議長出缺必須辦理補選，因此一定要辦補選，下週就會邀集各黨團展開協商擇定日期。（記者蔡文居攝）

    2022/10/06 18:15

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會副議長林炳利日前病逝，南市議會副議長補選事宜也浮出檯面。議長郭信良今天表示，雖然有人主張任期太短且無罰則而不辦補選，但依新法規定必須辦理補選，否則監察院若要追究責任，沒人能承擔，因此一定會辦補選，下週就會邀集各黨團展開協商擇定日期。

    郭信良表示，一開始，他也認為補選任期只有1個多月而已，是不是可以有變通的方式，但是法令就是法令，根據中央的法令就是要辦補選，雖然有議員同仁認為沒辦補選，中央並沒有明訂罰則，但未來監察院如果追究下來，沒人能夠承擔這責任。因此，一切依照法令來辦理，一定要辦補選，他也會依法召開臨時會辦理補選。

    至於人選，郭信良表示，他不預設立場，也不介入，只要能得到多數議員的認同，那就適合的人選。

    市議會表示，根據去年新修正的「地方立法機關組織準則」第19條規定，直轄市議會、縣（市）、鄉（鎮、市）民代表會議會議長、副議長，辭職、去職、死亡或被罷免，應於出缺之日起3日內分別報中央備查，並應於備查之日起30日內補選之。今年新修正的「台南市議會組織自治條例」也有同樣的補選規定。依新法，這次副議長出缺必須於10月28日前辦理補選。

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