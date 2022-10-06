領愛心便當法官又爆施壓警爭議 台南地院：查明後依法處置

台南地院行政庭長劉秀君說明法院對施法官爭議案初步調查結果。（記者王俊忠攝）

2022/10/06 17:59

〔記者王俊忠／台南報導〕對於有媒體報導台南某法官妻子於4日晚間因騎乘違規改裝LED燈的機車，被台南四分局警方臨檢開單處罰時，其法官丈夫到場關切一事。台南地院今天以電子公文函詢市警四分局、確認到場的法官是該院民事庭的施姓法官，施法官說明沒有亮法官身分向警方施壓。台南地院會進一步調查施法官有無施壓情事，再做處置。

事實上，司法官訓練所55期結業的施法官被爆料的爭議言行不只這1樁，他目前是南院民事庭試署法官，2年前擔任南院候補法官時，遭人投訴在台南市區西門路1段1家海產店排隊領取免費愛心便當，並與案件當事人在現場爭吵，台南地院自律委員會認為施未謹言慎行、廉潔自持，有違法官倫理規範，給予口頭告誡，施不服、2度申訴，公務員保訓會駁回施的申訴，維持口頭告誡。

台南地院行政庭長劉秀君表示，經向施法官詢問當日臨檢情形，施法官說明，因遭警方臨檢車輛是其父親以其名義購買的二手機車，在購得車輛後並未改裝過車燈，太太因不知為何會因車燈改裝被警方攔檢開單，才打電話聯絡他過來說明購車經過及他們沒有改裝車輛的行為，並非是刻意聯絡其父一併到場及以法官身分跟員警理論。

施法官說，他到場瞭解情形後，因見被攔檢開單的機車甚多，即向警員建議是否要先經過宣導後再實施臨檢，及監理站在車輛過戶時，應予宣導和檢查，較不擾民，因為當地較空曠，他說話有大聲些，但不是跟警察爭論。當中，其太太並無如報載所述怒嗆分局長的言行，且於員警告知仍應開單處罰後，其太太即配合開單簽名後離開。

其後，施法官雖與事後出現並自稱為交通大隊警員討論依法行政是否應討論故意、過失的要件，但並沒有如報載所述該警員事後一直向其夫妻鞠躬道歉的事實，此可由昨天市警四分局的公開說明及影片作為證明。

劉秀君強調，該院於今天調得相關資料後，將請政風室對此事展開調查，並將視調查結果，就施法官有無違反法官倫理規範或其他應受職務監督的情形，依據法官法第21條規定處置，並於必要時送交該院自律委員會依各級法院法官自律實施辦法做審議。

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