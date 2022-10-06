瑞復益智中心小作所揭牌 南市：布建數量全國第二

市長黃偉哲今天為瑞復益智中心小作所安豐服務據點進行揭牌儀式，並與身心障礙的孩子們一起體驗製作徽章。（圖由南市社會局提供）

2022/10/06 16:58

〔記者蔡文居／台南報導〕為支持身心障礙者提升社會適應能力及生活品質，南市社會局補助瑞復益智中心辦理身心障礙者社區日間作業設施（小作所），今天（6日）舉行揭牌。南市社會局表示，南市透過公私協力布建身障者社區式服務，南市積極布建身心障礙者社區日間作業設施，目前已布建32處，數量為全國第二。

台南市長黃偉哲今天與天主教台南教區副主教羅建屏、瑞復益智中心主任李雪瑛及多位民代，共同瑞復小作所安豐服務據點進行揭牌儀式，並與身心障礙的孩子們一起體驗製作徽章。

黃偉哲表示，感謝瑞復益智中心能夠幫忙成立小作所據點，讓許多身障的朋友，能夠跟社會有更緊密的銜接，他也邀請更多社福機構及團體，參與身心障礙者社區日間作業設施資源的佈建，共同創造友善的社會環境，讓南市身心障礙的孩子們幸福成長。

社會局表示，南市布建身心障礙者社區日間作業設施（小作所），目前已布建32處，數量為全國第二。小作所成立的目的是，為了讓畢業後無法繼續升學、就業的身心障礙孩子，能夠得到繼續再訓練的環境，避免孩子在封閉的環境中加速退化。希望有更多身心障礙者家屬，願意讓孩子接受小作所的服務，不僅可延緩身障者生理功能的衰退，更能幫助孩子習得生活技能，甚至進入就業市場。

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