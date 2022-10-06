南市副議長補選任期不足2月 民進黨團傾向不補選

南市故副議長林炳利後事辦完後，南市議會副議長補選也浮出檯面。（記者蔡文居攝）

2022/10/06 15:47

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市副議長林炳利日前病逝，依規定副議長出缺必須辦理補選。不過，南市議會民進黨團認為副議長任期不足2個月，且不會影響議事運作，傾向不補選副議長。若要補選，則一定會推出人選。

議長郭信良表示，根據新修正的「地方立法機關組織準則」及「台南市議會組織自治條例」的規定，副議長出缺依法必須辦理補選，如不辦理補選，責任恐怕無人可承擔。

南市副議長林炳利於9月26日凌晨病逝，今天在安南區中洲寮舉行公祭，台南市長黃偉哲代表市府頒贈卓越市民，以感謝林炳利對地方的貢獻。今天包括南市議長郭信良、立委陳亭妃及國民黨台南市長參選人、市議員謝龍介等眾多議員、地方人士出席，送林炳利最後一程。

林炳利後事辦完後，南市議會副議長補選也浮出檯面。民進黨內估計，民進黨團加上盟友估計有28至29席的實力，已實質過半。目前無黨聯盟總召林阳乙及國民黨團發言人蔡育輝均表態有意參選，國民黨團也表態願與無盟合作共推人選。民進黨團部分，包括黨團總召劉米山、前總召林志展及市議員郭清華均被點名是可能人選。

民進黨團發言人呂維胤表示，黨團成員有對副議長補選一事交換意見，多數成員認為補選任期不足2個月，而且未補選也不會影響議事運作，象徵意義大於實質意義，多數黨團成員認為不必再辦補選，讓故副議長林炳利在這任期「功德圓滿」。但如果其他黨團或議長認為有必要補選，民進黨身為第一大黨也會正面回應社會的期待推出人選。

南市副議長林炳利日前病逝，今天舉行公祭，台南市長黃偉哲（左）代表市府頒贈卓越市民，以感謝他對地方的貢獻。（記者蔡文居攝）

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