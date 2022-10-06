為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    南市副議長補選任期不足2月 民進黨團傾向不補選

    南市故副議長林炳利後事辦完後，南市議會副議長補選也浮出檯面。（記者蔡文居攝）

    南市故副議長林炳利後事辦完後，南市議會副議長補選也浮出檯面。（記者蔡文居攝）

    2022/10/06 15:47

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市副議長林炳利日前病逝，依規定副議長出缺必須辦理補選。不過，南市議會民進黨團認為副議長任期不足2個月，且不會影響議事運作，傾向不補選副議長。若要補選，則一定會推出人選。

    議長郭信良表示，根據新修正的「地方立法機關組織準則」及「台南市議會組織自治條例」的規定，副議長出缺依法必須辦理補選，如不辦理補選，責任恐怕無人可承擔。

    南市副議長林炳利於9月26日凌晨病逝，今天在安南區中洲寮舉行公祭，台南市長黃偉哲代表市府頒贈卓越市民，以感謝林炳利對地方的貢獻。今天包括南市議長郭信良、立委陳亭妃及國民黨台南市長參選人、市議員謝龍介等眾多議員、地方人士出席，送林炳利最後一程。

    林炳利後事辦完後，南市議會副議長補選也浮出檯面。民進黨內估計，民進黨團加上盟友估計有28至29席的實力，已實質過半。目前無黨聯盟總召林阳乙及國民黨團發言人蔡育輝均表態有意參選，國民黨團也表態願與無盟合作共推人選。民進黨團部分，包括黨團總召劉米山、前總召林志展及市議員郭清華均被點名是可能人選。

    民進黨團發言人呂維胤表示，黨團成員有對副議長補選一事交換意見，多數成員認為補選任期不足2個月，而且未補選也不會影響議事運作，象徵意義大於實質意義，多數黨團成員認為不必再辦補選，讓故副議長林炳利在這任期「功德圓滿」。但如果其他黨團或議長認為有必要補選，民進黨身為第一大黨也會正面回應社會的期待推出人選。

    南市副議長林炳利日前病逝，今天舉行公祭，台南市長黃偉哲（左）代表市府頒贈卓越市民，以感謝他對地方的貢獻。（記者蔡文居攝）

    南市副議長林炳利日前病逝，今天舉行公祭，台南市長黃偉哲（左）代表市府頒贈卓越市民，以感謝他對地方的貢獻。（記者蔡文居攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南市副議長出缺補選 民進黨掌握過半席次
    2022/09/28 18:24

    南市副議長出缺補選 民進黨掌握過半席次
    南市副議長病逝將補選 無盟總召林阳乙表達參選意願
    2022/09/26 13:45

    南市副議長病逝將補選 無盟總召林阳乙表達參選意願

    中路角地之王「悦峰華」頂流首藏
    民進黨團籲南市府發千元防疫補助 黃偉哲：若財政許可會考慮
    2022/08/15 14:30

    民進黨團籲南市府發千元防疫補助 黃偉哲：若財政許可會考慮
    千萬快篩送外邦？ 南市議會民進黨團怒斥藍營：扭曲事實
    2022/05/11 18:58

    千萬快篩送外邦？ 南市議會民進黨團怒斥藍營：扭曲事實

    聚焦自住需求！南區黃金十字軸線成置產首選
    臺南市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播