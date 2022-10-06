迎接國慶連假 台南古蹟景點推限定國慶紀念徽章免費送

南市文化局於國慶日當天邀請子龍國小太鼓團在古蹟區震撼演出。（南市文化局提供）

2022/10/06 12:54

〔記者蔡文居／台南報導〕迎接國慶連假，台南市文化局在古蹟景點安排各項精彩活動，國慶日當天特別邀請子龍國小太鼓團在古蹟區演出，並取得中央「國慶籌備委員會」授權，製作台南獨家限定國慶紀念徽章贈送給購買全票入場參觀的民眾。

另外，10月8日至9日兩天也將在赤崁樓舉辦《昂昂赤崁》雙十連假音樂茶會及其他古蹟精彩展覽。文化局也推出國定古蹟赤崁樓著名清乾隆漢滿文御碑贔屭為發想的超萌吉祥物「赤崁樓神獸贔屭」，搶先在雙十國慶前限量登場，於古蹟景點獨家販售。

文化局表示，為慶祝國家生日，國慶3天連假期間，文化局於赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城及4處收費古蹟，購全票入園即贈國慶徽章。這組特殊的紀念品，是特別向國慶籌備委員會授權使用國慶主視覺製作而成。

文化局說，另外，「鼓樂迎國慶」邀請子龍國小太鼓團雙十國慶於安平古堡、安平樹屋、億載金城演出。而在安平樹屋、市定古蹟原德商東興洋行也舉有各種展覽活動。

此外，民眾也可多加利用「台南古蹟漫遊券」，除古蹟門票優惠外，更好康加碼享十鼓仁糖文創園區、奇美博物館常設展、台南市美術館、四草綠色隧道及水交社文化園區購全票優惠折扣。

南市文化局製作台南獨家限定國慶紀念徽章贈送給購買古蹟全票入場參觀的民眾。（南市文化局提供）

南市文化局推出的超萌吉祥物「赤崁樓神獸贔屭」，搶先在雙十國慶前限量登場，於古蹟景點獨家販售。（南市文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法