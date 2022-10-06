謝龍介「每日一批」黃偉哲 黃競辦不甩謝龍介

黃偉哲和謝龍介過去互動不錯，如今因市長選舉成為選戰對手，雙方多次表達希望保持君子之爭。（資料照）

2022/10/06 12:04

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長參選人謝龍介最近「每日一批」，砲打台南市長黃偉哲。他今天搬出酒駕數據，叫陣對手黃偉哲，批評台南酒駕死傷人數六都僅次於桃園，是「將帥無能累死三軍」，要黃偉哲不要繼續躲在發言人身後不回應。

黃偉哲競選連任辦公室回應說，謝龍介過去一再對女性爆粗口，從南市議員邱莉莉到花媽陳菊，而且迄今仍未對口出惡言道歉過，競辦認為在謝龍介在未道歉之前，並不值得回應。

黃偉哲和謝龍介過去不管在公開場合或私下領域，彼此互動不錯，如今因市長選舉成為選戰對手，但雙方也多次在議會公開握手展現善意，並表達希望年底選戰是一場君子之爭。

謝龍介今天表示，根據警政署數據，台南市近10年約7.1萬人次因酒駕被取締，「每10萬人酒駕犯罪率」表現又是六都最差。至於酒駕死傷人數，台南市近5年平均每年有1269.8人，六都中，僅次於桃園市。

謝龍介批評說，「將帥無能累死三軍」，請黃偉哲市長不要繼續躲在發言人身後不回應，發言人也不要躲在員警背後，抹黑謝龍介批評基層。他當選後，將親自督導，並嚴厲取締酒駕，強化科技執法，整頓危險駕駛，除了保障民眾生命財產安全，也減輕員警工作負擔。

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