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    首頁　>　臺南市

    台南新生兒創新低 選將憂心提生育、月嫂雙軌補助

    南市議員參選人陳金鐘、陳皇宇為提振生育率、提議市府在既有生育補助外加上月嫂到宅服務補助。（記者王俊忠攝）

    南市議員參選人陳金鐘、陳皇宇為提振生育率、提議市府在既有生育補助外加上月嫂到宅服務補助。（記者王俊忠攝）

    2022/10/06 11:59

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市在去（2021）年新生兒出生數首次未破1萬、僅有9千6百多人，寫下歷史新低。民進黨台南市東區與新豐地區兩位市議員參選人陳金鐘、陳皇宇認為這是市安危機，提議市府在既有的生育補助加上「月嫂津貼」雙補助併行，讓年輕人敢婚、肯生、能養。

    陳金鐘指出，人口老化、低生育率是許多國家面臨的共同問題，我國也不例外，低生育率成了我國另類國安危機，台南市去年的新生兒出生數首次破萬以下、僅有9千6百多人；今年到8月也僅5千8百多新生兒，顯示台南也是低生育率的重災區。

    他認為，1個善治的政府，應體現於讓年輕人能敢結婚、肯生育、能養育，台南市府目前的月嫂方案，僅止於月嫂平台的媒介，他與陳皇宇會全力向市府爭取，讓台南的月嫂方案從媒介邁向到宅服務的實質補助。

    陳金鐘與陳皇宇表示，高雄市有婦女坐月子期間月嫂到宅服務補助政策，第1胎補助120小時、第2胎160小時、第3胎240小時，台南鄰近高雄，可參考辦理，但高雄是生育補助與月嫂補助2擇1；台南可對生育補助與月嫂補助兩案併行，月嫂補助金額約在3萬到6萬之間，如1年以1萬名新生兒計算，1年所需預算約3億元，是市庫可以負擔的，況且對提升生育率的經費絕對不能省。

    兩位參選人說，月嫂到宅服務包括協助照顧新生兒、產婦月子餐與家事打掃服務等，讓產婦做好月子、養好身體，能再生第2、第3胎。有月嫂補助，加上生育補助的第1胎1萬元、第2胎1萬2千元、第3、4胎3萬元、第5胎5萬元，祭出獎勵生育利多，相信對提升台南生育率會有助益。

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