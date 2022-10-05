掛柯P合照戰車喇叭遭砸 民眾黨台南女將報警

民眾黨南市東區市議員參選人蔡宛秦指掛與台北市長柯文哲的合照宣傳車喇叭擴音器遭人蓄意破壞。（蔡宛秦服務處提供）

2022/10/05 17:11

〔記者王俊忠／台南報導〕民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦陣營，日前發覺懸掛與台北市長柯文哲合照的宣傳戰車上方音響喇叭遭受外力重擊，導致喇叭凹陷毀壞。蔡宛秦痛批任何意圖干擾或恐嚇意味的選舉暴力應受到遏止，絕不容許任何以暴力或其他非法手段干擾選舉活動情事，也絕不妥協在選舉暴力之下，5日已向轄區警方報案、委請調查。

南市警一分局表示，已受理此案全力偵辦中，警方正調閱案發地一帶監視器影像，追查涉案對象。

蔡宛秦陣營說，宣傳車喇叭凹陷損壞已有幾天，起初以為是駕車司機不慎撞壞，後經詢問司機說車子沒有撞到什麼東西，進一步分析研判車子可能是停在東區青年路一帶時，遭人蓄意破壞，才向警方報案。

蔡宛秦表示，任何人皆有自由選擇政黨傾向與對各參選人喜好的自由，人民的自由言論更是民主政治中重要的一環。2022年九合一大選，是民眾黨第1次在台南參與地方型選舉，也是她首次出來參選。懸掛與柯文哲同框合照的宣傳車，主要是為凸顯她是經由柯市長推薦外，更重要是期望把柯文哲與民眾黨理念帶進台南，讓第3種監督的力量進入台南，使台南有機會翻轉政治文化。

蔡宛秦並說，即便日常掃街拜票就經常遭受反民眾黨、反柯文哲的言論批判，她身為參選人仍要虛心接受不同意見。面對此次掛有與柯文哲合照的宣傳車喇叭遭受破壞事件，她感到非常遺憾、也呼籲選民要理性、和平，勿以身試法，因為利用暴力非法手段來發洩情緒，還要付出接受法律制裁的代價，恐得不償失。

民眾黨南市東區市議員參選人蔡宛秦指掛與台北市長柯文哲的合照宣傳車喇叭擴音器遭人蓄意破壞。（蔡宛秦服務處提供）

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