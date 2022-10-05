議員爆狼師對國小女生伸魔爪 為退休金學校老師竟護航

南市議員林燕祝質詢，爆料南市某國小導師是一名狼師，對女學生伸魔爪，學校其他老師竟然還為狼師說情、護航。（記者蔡文居翻攝）

2022/10/05 17:25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員林燕祝今天下午在市議會質詢，爆料南市某國小導師是一名狼師，利用女學生早上提早到教室獨處時，摸學生屁股、私處，持續2年，學校其他老師接獲通報竟然還為狼師說情、護航。教育局長鄭新輝表示，該名涉案老師已先停聘處分，並啟動調查。市長黃偉哲說，其他老師若替狼師求請絕不可寬貸，會進行調查。

林燕祝表示，這名受害的女學生，自就讀國小三年級開始，就遭班上導師猥褻，持續長達2年。當時小女生才9歲，狼師利用學生早自習時間，學生提早到校，在教室獨處時，對學生伸魔掌，將女學生抱在大腿上，摸女學生屁股及私處。

女學生家長獲悉後，向小孩於一、二年級就讀時的老師投訴，該名老師卻以狼師再2年就可退休，反向家長求情，說這樣會害死該名老師沒有退休金，並拜託家長不要通報，反而要求家長說是小孩說謊。對此，家長認為受到二度傷害，並轉向市議員林燕祝投訴。

教育局長鄭新輝表示，今年6月，教育局接獲通報後，該名老師已先被停聘，並啟動調查。該案例和議員說的內容有一些落差，目前已著手調查。相關通報如有疏失會檢討，但目前都掌握中，並無問題。家長遇到類似情況，都可透過連絡簿上的教育局專線電話通報，24小時隨時都可通報申訴。

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