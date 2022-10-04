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    台南社宅攻防！謝龍介提6年優惠 市府稱規劃興建已逾7000戶

    台南市小東路社會住宅是台南市第1個自建公宅，預計2024年12月完工。（台南市都發局提供）

    台南市小東路社會住宅是台南市第1個自建公宅，預計2024年12月完工。（台南市都發局提供）

    2022/10/04 22:43

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長選戰，社會住宅成為攻防議題；針對國民黨市長參選人謝龍介今（4）日批評台南市社宅政策，市府表示，因台南市自有房屋率高，因此社宅推動起步晚，但黃偉哲市長任內積極以多元方式取得社宅，同步配套制定政策手段，以穩健的推動策略興辦台南社宅。

    據了解，謝龍介今日批評台南近3年房價飆漲，不只年輕人買不起房子，就連工作10、20年的人也買不起，並提出青年住宅「006688」政策，提供6年租金優惠，前2年免收租、第3到4年租金打6折、第5到6年租金打8折，付出的房租未來還能轉為購屋價金。

    市府表示，台南市已動工社宅戶數2155戶，總計目前興建中、已規劃確認的社宅戶數達7000戶以上，並達成行政院社會住宅興辦計畫（第2次修正）中的台南市目標戶數，並持續加速各案辦理進程。

    市府表示，台南社宅「只租不售」營運精神，降低民眾居住負擔、保障居住權益，考量對象包含社會弱勢、經濟弱勢、年輕家庭以及於南市就學、就業者，青年族群亦是主要入住對象，黃偉哲市長任內，社會住宅從無到有，為踐行居住正義，採取「居住正義3部曲」，包含租金補貼、包租代管及社會住宅3大面向全面推動。

    市府表示，租金優惠機制仍須立基各面向推動衡平性，避免衍生申請不同面向的市民權益失衡，且為建立符合社宅各族群需求的租金制度，維持照顧所有居住者公平性，目前規劃以入住者所得、負擔能力作為租金分級制度衡量依據，建構貼近市民理想的台南社宅制度。

    容積獎勵回饋青年與社會住宅，市府表示，已完成「都市計畫法台南市施行細則」修正，規定公有土地供作社會住宅使用者，容積得提高至法定容積之1.5倍；私人建築無償捐贈600平方公尺以上樓地板面積予市府作社會住宅使用，捐贈部分得免計容積。

    台南市政府強調，目前興建中、已規劃確認的社宅戶數達7000戶以上。（台南市都發局提供）

    台南市政府強調，目前興建中、已規劃確認的社宅戶數達7000戶以上。（台南市都發局提供）

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