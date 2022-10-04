成大校長候選人說明會登場 10/30遴選出新校長

成功大學新任校長遴選作業，今日起兩天舉行候選人治校理念說明會，採線上直播方式。（擷自成大校長候選人治校理念說明會直播畫面）

2022/10/04 21:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學新任校長遴選作業開展，今（4）日起兩天舉行候選人治校理念說明會，將於10月12、13日全校教師同意權投票，10月30日第3次遴選委員會召開討論，預計當天選出新任校長。

5位候選人皆為校內教授，分別是成大醫學院沈孟儒（前成大醫院院長）、法律系教授許育典（前台南市副市長）、生物科學與科技學院教授陳宗嶽、電機資訊學院長詹寶珠及成大現任副校長蘇芳慶。

今天說明會採線上直播方式進行，以及現場與會或在線上的遴選委員發問互動，線上開放觀看人數超過100多人。首日有詹寶珠、陳宗嶽、許育典依序上場發表理念，均強調繼續帶領成大國際化，加強院際合作與產學研發。

其中，陳宗嶽更直白說，大學不限於變成1個「職訓所」，難道1張文憑只為了找就業出路，或是只因分數考上才唸這裡而失去興趣志向？他以今年瑞典遺傳學家帕博第1位獲得諾貝爾生醫獎的遺傳學者為例，這古基因學門很深澀冷僻，過去基礎研究要跟產業鏈結才有機會得獎，今年並沒有，這是很大的啟發，他希望帶領成大走向更自由學風，有更開創性的未來。他甚至形容說成大不要當「藏鏡人」，未來積極發表研究成果讓世人知道，成就世界美好。

包括健保署署長李伯璋等位與會的遴選委員，犀利提問關於成大如何創造「國際品牌」形象、人才師資延攬、加深產研貢獻，甚至如何發揮募款功能，都是新任校長要面臨的挑戰。

明日說明會則將有蘇芳慶、沈孟儒上場。

成大副校長兼發言人李俊璋表示，成大專任講師以上教師有1292位，將於10月12、13日就個別候選人行使同意權投票，個別候選人的同意票必須達投票總人數5分之1才通過門檻「入圍」，10月30日第3次遴選委員會召開討論，預計當天選出新校長。

據了解，成功大學現任校長蘇慧貞將於明（2023）年1月31日任期屆滿，校方展開新任校長遴選作業，新任校長將於明年2月1日上任。

成功大學新任校長遴選作業，今（4）日起兩天舉行候選人治校理念說明會，遴選委員之一、健保署署長李伯璋與會發問。（擷自成大校長候選人治校理念說明會直播畫面）

成功大學新任校長遴選作業開展，今日起兩天舉行候選人治校理念說明會。（擷自成大校長候選人治校理念說明會直播畫面））

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