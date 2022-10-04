日治時期建造台南水道走過百年 慶祝活動雙十連假登場

台南山上花園水道博物館百年慶系列活動，雙十連假熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

2022/10/04 22:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕被列為國定古蹟的台南山上花園水道博物館，建造於日治時期，完工、啟用迄今已滿百年，市政府文化局規劃系列的慶祝活動，雙十連假熱鬧登場。

雙十連假為百年館慶的主要活動日，3天都有熱鬧的迎賓節目，並安排動物大遊行、街頭藝人秀，還有銀河谷音劇場與布拉瑞揚舞團的表演，加上驚奇博物館行動列車，以及青農市集等，內容豐富。

連假第首日，前100名的購票入園者，可獲得限定的紀念禮，連假期間，每天的前300名購票入園者，則贈送動物造型口罩；而百年活動的開幕典禮，訂在10月9日。

文化局長葉澤山表示，配合百年慶，規劃了17個系列活動，從9月下旬已陸續推出，廣邀民眾參與，攜手祝福走過1世紀歲月的台南水道生日快樂。

葉澤山指出，歷史場域再現（AR）與山上水生活等2個特展都已開始，《都市的醫生：濱野彌四郎的軌跡》新書發表，則於本週五登場。

除了3天的館慶之外，系列活動還有玉二媽山上水道鳳梨紅茶、淨水池邊坡整治、唧筒室煙囪調查、輸送過程再現、百年紀念郵摺，以及濱野彌四郎繪本新書發表…等。

原台南水道於1912年建造，1922年完工，迄今已歷經1世紀歲月；而古蹟修復後以博物館園區的形式對外開放，由於遊客絡繹不絕，已躍為台南熱門的觀光景點。

水道博物館於3年前的國慶日對外開放以來，深受大小朋友歡迎，因國內疫情趨緩，出遊熱潮復甦，進場民眾近期內可望突破150萬人次。

台南山上花園水道博物館百年慶系列活動，雙十連假熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

台南山上花園水道博物館百年慶系列活動，雙十連假熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

台南山上花園水道博物館百年慶系列活動，雙十連假熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

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