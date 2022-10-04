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    預算審不完！台南市議會閉幕前夕「清點人數」流會

    台南市議會第3屆第8次定期會明日閉幕，但尚有5個市府局處預算還沒審完，今日議員臨時要求清點人數，因在場人數不足提前散會。（記者王姝琇翻攝）

    台南市議會第3屆第8次定期會明日閉幕，但尚有5個市府局處預算還沒審完，今日議員臨時要求清點人數，因在場人數不足提前散會。（記者王姝琇翻攝）

    2022/10/04 22:19

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市議會第3屆第8次定期會明（5）日將閉幕，但尚有市府5個局處預算還沒審完，無黨籍議員陳昆和今日又因與市府溝通出現落差，兩度喊出清點人數、提前散會。

    本屆議員選舉只到年底，11月就要改選，隨選舉日逼近，尋求連任的議員無心留在議事廳的現象更明顯，越是進入拚連任的白熱化階段，萬一議事延宕，更沒時間回選區拚戰。

    截至今天，112年度台南市總預算暨附屬單位預算尚有研考會、新聞處、工務局、水利局、交通局等5個局處未審，今天下午研考會審到一半就散會，清點人數時僅有26人在場（不足2人、未過半數），其中，國民黨只有盧崑福、李鎮國、蔡育輝、林美燕、林燕祝5人；加上時力1人、無黨籍5人，以及民進黨15人。

    台南市議會民進黨團發言人呂為胤表示，就議員應盡責任來看，確實應該要如期完成定期會議程，避免延宕到選後、甚至年後；但目前進度確實很難完成，勢必要加開臨時會。

    至於清點人數導致閉幕前夕流會，在部分議員眼裡感到浪費時間。呂維胤也點出，除祭出清點人數延宕議程之外，的確部分議員無心於議事想先拚選舉的也有，清點人數才會不過半；出席議程原本就是議員義務，應是責無旁貸才對！

    台南市議會國民黨團發言人蔡育輝表示，議員在議會閉幕前夕祭出清點人數並非特例，認為主因還是在市府與議員之間的溝通上出了問題，以目前狀況來說，就算陳昆和不喊清點人數也審不完；也不諱言，目前議員間的默契就是審不完，先選舉（11/26）完後，再該屆任期結束（12/25）前召開臨時會審完下年度預算，這也非特例。

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