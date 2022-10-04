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    不只緊盯阿明豬心營業額 國稅局目標台南27間「必比登」

    阿明豬心常常大排長龍，國稅局人員為了分析該店營收，派員「駐徵」緊盯營業額，每賣出一份餐點就紀錄。（國稅局提供）

    阿明豬心常常大排長龍，國稅局人員為了分析該店營收，派員「駐徵」緊盯營業額，每賣出一份餐點就紀錄。（國稅局提供）

    2022/10/04 21:01

    〔記者王捷／台南報導〕台南阿明豬心被國稅局「駐徵」，緊盯阿明豬心的營業額，國稅局指出，雖然財政部在2008年解釋，「特殊性質」的業者，即使營業額到了每個月20萬，「得」不受發票限制，政府是體諒小吃業者經營困難、收入不穩定，才做出這種解釋，台南許多小吃都符合這個「特殊性質」，不過時過境遷，現在有許多小吃的營收很可觀，尤其這次米其林必比登的小吃店家，在獲得代表台南美食的美譽，也應該負起社會責任。

    台南有許多排隊小吃，除了口味有不同的特色，大多共同的特色是沒有開發票，為什麼許多業者不開發票，是因為只要繳1%的營業稅，但如果正常開發票的店家必須繳5%營業稅，相差了5倍，所以在米其林評鑑後，有些業者一面自豪小吃能走上國際，一面又自稱是做「小生意」，閃避多繳營業稅。

    國稅局這次派員直接站在阿明豬心的櫃台邊，紀錄阿明豬心賣出的每件商品，是為了瞭解阿明豬心的營業額，評估是否有開設發票的需求，雖然之前財政部有解釋，小吃可以不用開發票，不過，在2011年財政部立定的使用統一發票作業要點中，如果符合5種條件，其實是可以輔導小吃業者開發票，其中一個條件是「依其營業狀況、商譽、季節性及其他情形，足以認定有使用統一發票能力」。

    國稅局強調，繳稅是國民應盡的義務，小吃業者是台南的代表，也應該負起正常繳稅的責任，如果外來觀光客發現店家沒有開發票，得知業者刻意閃避營業稅，這種負面觀感，可能連帶影響觀光客對城市的印象，不只阿明豬心，27間獲得米其林必比登評鑑的店家，在獲得美譽的同時，也應該負起社會責任。

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