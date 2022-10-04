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    全國模範清潔人員表揚移師台南 102人獲獎

    南市環保局向金門酒廠訂製「111年度全國模清潔人員」紀念高梁酒，贈送給每位得獎者。 （南市環保局提供）

    南市環保局向金門酒廠訂製「111年度全國模清潔人員」紀念高梁酒，贈送給每位得獎者。 （南市環保局提供）

    2022/10/04 17:41

    〔記者王姝琇／台南報導〕環保署2022年全國模範清潔人員表揚典禮今日移師台南舉行，全國102位模範清潔人員齊聚台南共享榮耀，南市環保局有6名清潔人員獲獎。

    市長黃偉哲表達了對於全國的清潔人員的感佩，更強調獲得表揚的榮耀除了屬於清潔人員外，也屬於清潔人員所屬的單位，全體共同的努力。也歡迎大家來到台南市，並表示台南即將在2024迎接台南建城400年，希望全國的清潔人員來到台南參加表揚活動，也可以藉機在台南休閒、放鬆一下。

    南市環保局今年也有6名清潔人員榮獲表揚，分別為永康區陳美慧隊員、東區吳秀惠隊員、安南區周素真隊員、麻豆區林益豐隊員、將軍區黃筱琳隊員、新營區黃翠霞，黃偉哲也特別與6位獲表揚的優秀清潔人員合照。環保局長謝世傑也肯定，每位同仁不論被指派任何工作均戮力以赴、從不推辭。

    環保署副署長沈志修指出，時代日新月異，各縣市清潔人員的工作愈來愈多元，垃圾收運、資源回收、環境清潔等工作大幅增加外，這2年又大量投入武漢肺炎疫情防疫消毒等工作，承受的壓力與辛勞每名清潔人員都點滴在心頭。獲獎者是全國每位清潔人員付出的縮影，謝謝大家堅守工作崗位。

    環保署2022年全國模範清潔人員表揚典禮今天移師台南舉行，全國102位模範清潔人員獲獎。（南市環保局提供）

    環保署2022年全國模範清潔人員表揚典禮今天移師台南舉行，全國102位模範清潔人員獲獎。（南市環保局提供）

    南市環保局向金門酒廠訂製「111年度全國模清潔人員」紀念高梁酒，贈送給每位得獎者。 （南市環保局提供）

    南市環保局向金門酒廠訂製「111年度全國模清潔人員」紀念高梁酒，贈送給每位得獎者。 （南市環保局提供）

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