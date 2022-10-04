選將結合大學師資生推小班課輔 提升弱勢生學習成效

台南市無黨市議員參選人李伯利創設幸福城市發展協會推動弱勢學生小班課後輔導。（李伯利服務處提供）

2022/10/04 17:22

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市無黨籍市議員參選人李伯利創設的「幸福城市發展協會」，長期關懷社會邊緣族群，是南市首先推出「家教式小班制課後輔導」的民間社福機構，從2022年3月起與台南大學課輔中心合作，由該中心派遣經過訓練的教育系師資生，以師生比小於1:5的近距離輔導、提升孩童學習效果。

在幸福城市發展協會社工部的「愛台南，打開生命的窗口，學習不斷電課輔」計畫中，支持包含台南的喜樹、新南、石門、後港、中洲、山上等小學與澎湖石泉、風櫃、成功國小及屏東佳義國小共10間小學和2間教會，合計800餘位學童。

為什麼會推出小班制課後輔導？李伯利透露，最早是在接觸學生數較少的後港國小，輔導因為家庭缺乏教育資源的弱勢學童時，發現班級學生人數雖然少，卻有更好的教學成效。「一般大班制的安親班對孩子學習的幫助，其實是缺乏效果的」，協會總幹事楊曉義補充。

李伯利表示，除了提供更多弱勢學生獲得穩定且優良的小班制教學，讓學生家庭不需要另外負擔費用即可獲得完整教材，也會支持清寒家庭學生繼續高等教育（大學）就學期間的生活、書籍津貼。「因為堅持小班制教學，也讓協會對於師資生的人力費用提高2.5倍，但這是有價值的！

協會說，經費來源都來自於社會大眾捐款，其中特別感謝中原大學數學系的系友會長期穩定的捐款支持，這些朋友即使分散在台灣北部與美國，也特別關心台灣南部的弱勢學生教育，甚至成立1個「幸福群組」，隨時向總幹事楊曉義了解學生的學習需求和成果，非常感人。

「孩童未來的競爭力來自於真實的內涵，不僅只有義務教育的畢業證書」，李伯利說明這是協會投入更多人力和資源在偏鄉弱勢學生課後輔導的主要原因，而會投入弱勢扶助，不是因為自己做多少，而是因為知道有多少人會因為自己而有不同的生命。雖然投身社會公益遇到許多困難，仍一秉初衷、堅持不懈，也很感謝社會上的朋友們一路支持相挺，更希望從政後有更大影響力來整合資源，為需要的人做更多的事情。

台南大學師資生為課輔班學生上課情形。（李伯利服務處提供）

幸福城市發展協會推動弱勢學生小班課後輔導。（李伯利服務處提供）

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