南市議員綠將推政績地圖 提名採現任者加1「有壓力亦負責 」

台南市議員呂維胤（中者）由立委林俊憲陪同介紹他8年議員任期爭取的地方建設成績，做成政績地圖。（記者王俊忠攝）

2022/10/04 12:41

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市議員第9選區（安平、南區）選戰激烈，4日市議員呂維胤偕立委林俊憲發表「安平、南區政績地圖」，將呂8年來議員任期爭取的地方建設濃縮製成地圖文宣，讓民眾能輕鬆瞭解台南選區的進步與改變。對於應選6席議員的南、安平區，民進黨高額提名4席，林俊憲強調，積極提名（現任加1席）一定對參選同僚產生競爭壓力，但這也是力求成長、向選民負責的作法。

林俊憲認為，從歷次選舉成績，民進黨在南、安平區至少有3.5席議員的空間；國民黨則保守提名3人參選，加上這次有幾個小黨、友黨參選人投入，牽動民進黨選情，民進黨有機會衝上4席，因為要拚議會席次過半，所以提名採現任者加1，如今市長選將黃偉哲這母雞夠強，近4年來執政滿意度民調很高，能帶動提升議員小雞的選情。

呂維胤說，過去一直有向選民推出政績文宣，延續問政績效，民進黨在南、安平區提名他與林依婷、周麗津、李啟維4人，4人就是一起努力的伙伴，要拚市長當選、議會席次過半，議員部分一定會打團隊合作選戰。

呂維胤表示，自己不是政二代、也不是富二代，很珍惜8年來大家的栽培、給他為城市奉獻的機會，擔任兩屆議員期間，4度榮獲議會監督聯盟評鑑為優質議員。他選上議員後持續一步一腳印爭取地方建設，包括爭取南區黃金海岸船屋取得使用執照、發展海岸線；爭取預算改善灣裡地區淹水，營造優質生活圈；推動高雄捷運紅線向北延伸至台南，串起南高生活圈。

呂並說與立委林俊憲共同爭取健康西門立體停車場、水萍塭地下停車場，讓民眾好停車；爭取日新國小、龍崗國小、南寧中學校舍拆除重建，爭取10多所學校操場跑道翻新改善，打造學童安全教育環境。

此外，也爭取大恩、竹溪、明和、水萍塭、灣裡休閒公園、安平港濱歷史等公園設立特色公園遊憩場，讓親子共遊、小孩放風。呂也關心青年議題，爭取籌設青年事務委員會、青年事務科，繼續推動青年局，和市長黃偉哲、立委林俊憲一起爭取在南區鹽埕、鯤鯓與安平多地興建社會住宅，要讓青年好成家。

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