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    獨家》張錫銘不服17度報假釋未獲准 提行政訴訟將親自出庭

    不服假釋未獲准的審查結果，張錫銘提行政訴訟，將親自出庭說明。（資料照）

    不服假釋未獲准的審查結果，張錫銘提行政訴訟，將親自出庭說明。（資料照）

    2022/10/03 19:36

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕涉及多起擄人勒贖重大刑案的槍擊要犯「小黑」張錫銘，無期徒刑定讞，被關在台南監獄服刑，17度申請假釋，都沒有通過，他不服審查結果，質疑未獲公平對待，提起行政訴訟，本月5日將親自出庭說明，各界矚目。

    張錫銘之前是透過視訊向院檢表達訴求，週三獲准可親自出庭說明，將是他2012年返回老家為祖母奔喪後，暌違10年再度離開台南監獄。

    又稱「惡龍」的張錫銘，於2007年3月起在台南監獄服刑，表現正常，沒有違規情事，平時被派到工場作業，相當配合，分數累積下，目前是一級收容人，他也成功戒菸。

    張錫銘也透過友人施正彥，公開訴訟準備狀，認為自己被刻意放大檢視，導致假釋遲未獲准，且審查過程出現矛盾，與其他收容人有差別待遇，因此將出庭說清楚、講明白。

    施正彥指出，張錫銘服刑期間，爭取收容人繳國民年金，知道有弱勢個案時，也都會交辦外面的親友，提供協助，低調行善。

    施正彥轉述張錫銘的想法，若能出獄，會持續做公益，彌補之前所犯的過錯；將回到老家東山務農，推廣有機栽培，友善這片土地，為環境永續盡份心力。

    對於張錫銘的質疑，獄方回應，根據新的規定，各監的假審會投票結果，仍要上報矯正署做最後確認，一切依法行政。

    獄方指出，對任何收容人一視同仁，絕無差別待遇，張錫銘申請假釋時，都有給予協助，保障其權益。

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